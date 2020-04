Nieuwe belastingsoftware van Wolters Kluwer verstuurt deel belastingaangiften niet

Belastingadviseurs die nieuwe software van Wolters Kluwer gebruiken, konden door problemen met die software niet voor 1 april aangifte doen. Dat bevestigt de uitgever woensdag na berichtgeving van het FD. Het programma is onlangs vernieuwd. Sindsdien kunnen de adviseurs alle informatie wel invullen, maar de aangiften van hun klanten niet altijd verzenden. Met een eerdere versie van de software zijn volgens de Belastingdienst vorig jaar ruim 300.000 aangiften verzonden, aldus de krant.

Het programma Avanzer Aangifte is recent vernieuwd, maar delen van de software werden door „onvoorziene technische uitdagingen” niet op tijd geleverd, erkent Wolters Kluwer. Maandag en dinsdag is nog software geleverd, waardoor volgens de uitgever „een groot deel” van de aangiften alsnog verstuurd kon worden voor 1 april. Toch was dat niet voor iedereen mogelijk.

Het verzenden van de aangiften was niet de enige functionaliteit die niet goed werkte, laat Wolters Kluwer weten. Volgens het FD gaat het onder meer om de mogelijkheid voor bepaalde klanten uitgebreide verslagen te kunnen maken. Wolters Kluwer zegt dat het bedrijf „onverminderd” doorwerkt om ook die functies „zo snel mogelijk op te leveren”.

Register Belastingadviseurs (RB), de beroepsvereniging voor adviseurs voor het midden- en kleinbedrijf, stelde in de krant dat Wolters Kluwer niet kon zeggen wanneer de software wel naar behoren functioneert. Daardoor zouden de adviseurs niet weten of ze beter (tijdelijk) kunnen overstappen op andere aangiftesoftware. In een reactie zegt Wolters Kluwer dat klanten wel op de hoogte gehouden worden van ontwikkelingen.

Belastingadviseurs hebben door de problemen hun eerste deadline al gemist. Wie voor 1 april aangifte deed, krijgt voor 1 juli te horen of hij of zij geld terugkrijgt. Er is nu nog een maand de tijd om voor 1 mei de informatie naar de Belastingdienst te sturen, maar dan laat een aanslag langer op zich wachten. Eventueel kan nog om uitstel gevraagd worden tot september. Hoewel bugs in nieuwe software vaker voorkomen, zegt RB problemen van deze omvang niet te kennen.