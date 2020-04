Ministerie hield zorgen over Omgevingswet achter

Chaos in de systemen, onhaalbare deadlines. De top van Binnenlandse Zaken hield grote zorgen over de Omgevingswet binnenskamers. En nu waarschuwen softwareleveranciers dat de wet op een mislukking uitdraait als het kabinet niet snel kiest voor uitstel.

Minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen, D66) blijft openlijk vol goede moed: op 1 januari 2021 moet de Omgevingswet in werking treden. Op die dag moet de decentralisering van alles wat met ruimtelijke ordening te maken heeft in alle gemeenten, provincies en waterschappen in Nederland zijn doorgevoerd. Het is een megaproject, omschreven als de grootste wetgevingsoperatie sinds de grondwetsherziening van Thorbecke in 1848.

De twee belangrijkste bouwers van de benodigde software, geloven er echter niet meer in. Cruciale delen van het systeem zijn nog lang niet beschikbaar, testen van de software zal daarna nog maanden kosten.

Dinsdag, bij een besloten video-seminar voor overheden die straks met de software moeten werken, noemde de directeur van hoofdleverancier Visma Roxit vasthouden aan de geplande invoeringsdatum „gevaarlijker” dan uitstel. Sander van der Merwe, de directeur in kwestie: „Ik denk dat we zo ver in de gevarenzone zijn dat, als we het nu door laten gaan, het echt niet goed gaat op 1 januari.”

Hij is niet de enige die waarschuwt. Directeur Lieuwe Koopmans van softwareleverancier Tercera, dat de provincies moet klaarstomen voor de Omgevingswet, deed in februari dezelfde voorspelling, pal nadat de Eerste Kamer akkoord was gegaan met invoering van de wet. „Het wordt een mislukking, het zoveelste ICT-drama bij de overheid. Een ICT-project van 200 miljoen euro, waar niemand de regie over voert.” Ga voor zeker een jaar uitstel, is zijn advies.

Bureaucratisch wonder

Voor Binnenlandse Zaken is het openlijke verzet van de softwarebedrijven een pijnlijke vertoning. Op de tekentafels van dat ministerie geldt de Omgevingswet als bureaucratisch wonder: de burger die zijn eigen inspraakprocedures regelt, de gemeente die alleen nog regels opstelt en nauwelijks meer hoeft te toetsen.

Maar verrast kan de top van het ministerie allerminst zijn. Na een interne inventarisatie die de ambtelijke top liet maken – waarvan de inhoud bekend is bij NRC – werd in december al gewaarschuwd voor chaos en versnippering in de besluitvorming. Door interne tegenwerking zou testen van de software langer op zich laten wachten, met vrijwel zeker vertraging tot gevolg – mogelijk zelfs van enkele jaren.

Volgens de inventarisatie gaat het mis bij de landelijke regie. Overheidsdiensten als Rijkswaterstaat en het Kadaster moeten bij de invoering van de wet samenwerken. Maar in de notitie vallen woorden als „wederzijds onbegrip” en „oud zeer”.

Deelnemende organisaties nemen onderling „revanche” als ze invloed kwijtraken en „hopen dat iemand anders de zwartepiet krijgt” als het fout loopt. Wil de invoering slagen, concludeert de inventarisatie, dan is een „stevige interventie” nodig en moeten partijen stoppen met „territorium bevechten”.

Beslismoment

Het ministerie deelde de bevindingen niet met de Eerste Kamer, die op dat moment nog moest stemmen over de Omgevingswet. De inschatting dat de digitale infrastructuur in 2021 nog niet klaar voor gebruik zou zijn, bereikte de senatoren evenmin. „Er is voldoende vertrouwen dat die datum haalbaar is”, zei Van Veldhoven in februari nog in de Eerste Kamer.

Het officiële verhaal: uitstel zou ‘het momentum’ bij gemeenten en provincies in de weg staan, juridische en technische obstakels zouden bijtijds uit de weg geruimd zijn. Beide Kamers werden gerustgesteld met de belofte dat vóór de zomer onderzocht zou worden of dat optimisme terecht was, of de deadlines haalbaar waren.

Van Veldhoven beloofde een definitief beslismoment halverwege dit jaar, mocht uitstel echt nodig blijken. De Eerste Kamer ging akkoord en stemde in.

Dat het ministerie op eigen initiatief alsnog kiest voor uitstel is onwaarschijnlijk, zegt Koopmans van Tercera, die daarom zelf naar buiten treedt. „Ik spreek die ambtenaren al jaren en hoor de minister in de Kamer, maar die ambtenaren zijn de baas. En zij gaan de minister echt niet vertellen dat haar eigen ministerie de zaken niet op orde heeft.”

„Er is meer tijd nodig om gezamenlijk een goede start te maken”, zegt Visma Roxit-directeur Van der Merwe desgevraagd. Volgens hem is ook een uitgeklede versie van de Omgevingswet een optie. Dan zou een groot deel, bijvoorbeeld de behandeling van alle bestemmingsplannen, voorlopig op de oude voet moeten geschieden.

Minister Van Veldhoven wil niet reageren op de kritiek van de leveranciers, laat een woordvoerder weten. Ze komt binnenkort met een brief aan Eerste en Tweede Kamer over de voortgang.

Volgens betrokkenen bij de Omgevingswet kan ook het kabinet niet meer om uitstel heen, maar wil het ministerie geen gezichtsverlies lijden. De uitbraak van het coronavirus, zegt een ingewijde, kan wel eens een „dankbaar excuus” worden om uitstel af te dwingen zonder eigen fouten te erkennen.

„Het coronavirus heeft invloed op ieders persoonlijke leven en werksituatie”, meldt de aan de Omgevingswet gewijde website van het ministerie sinds kort. „Er komen nu vragen binnen of dit tot uitstel van de Omgevingswet gaat leiden. In deze fase is het nog te vroeg om daar uitspraken over te doen.”