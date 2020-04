Mannen en vrouwen niet meer tegelijkertijd op straat in Panama

Op woensdag als man de straat op in Panama? Dat zal voorlopig niet meer gaan door verscherpte anticoronamaatregelen die de regering van het land in Centraal-Amerika dinsdag heeft aangekondigd.

Panamezen mogen vanaf woensdag nog maar drie dagen per week de deur uit. Wie wanneer op straat mag zijn, is afhankelijk van geslacht, meldt persbureau AFP.

Mannen mogen alleen nog op dinsdag, donderdag en zaterdag het huis verlaten. De maandagen, woensdagen en vrijdagen zijn voorbehouden aan vrouwen. Panamezen mogen maximaal twee uur naar buiten voor noodzakelijke uitstapjes, zoals het doen van boodschappen of een bezoek aan de apotheek. Op zondag mag niemand de deur uit.

Volgens de Panamese minister van Veiligheid Juan Pino is de maatregel de „eenvoudigste manier” om het aantal mensen op straat te halveren. „Deze quarantaine is absoluut voor niets anders bedoeld dan het redden van levens.” Afgelopen weekend werden meer dan tweeduizend Panamezen aangehouden omdat zij zich niet hielden aan eerder opgelegde maatregelen, aldus Pino. Voor zover bekend zijn in Panama 27 mensen overleden aan het coronavirus. (NRC)