Madonna: ‘Covid-19 is de grote gelijkmaker’

Zangeres Madonna die naakt in een blad vol rozenblaadjes zit en schrijft: ‘Covid-19 is de grote gelijkmaker’. Presidentsdochter Ivanka Trump die haar kinderen laat voordoen hoe je je handen moet wassen, met soap van het dure merk Aesop. Platenbaas David Geffen die een foto post van zijn quarantaine op zijn luxe jacht met als onderschrift ‘Hoop dat iedereen veilig blijft’.

De berichten van beroemdheden op sociale media tijdens de pandemie worden vaak niet goed ontvangen. Veel beroemdheden wordt toondoofheid verweten. Muzikant Pharrell Williams die vorige week op Twitter opriep geld te doneren aan ziekenhuizen kreeg te horen: doe het zelf.

Ook het feit dat veel celebrities wel op coronavirus werden getest terwijl testen voor het gewone volk nauwelijks beschikbaar zijn, roept irritatie en woede op. Er is wereldwijd sprake van een ‘great celebrity backlash’. Van de montagevideo van John Lennon’s ‘Imagine’ die Wonder Woman Gal Galdot, vaak nogal vals, door mede acteurs als Natalie Portman, Sia, Jimmy Fallon en Will Ferrell liet zingen, zijn al talloze parodieën in omloop. Ook het Nederlandse coronalied ‘Zon’, ingezongen door tal van BN’ers, kan op weinig bijval rekenen. ‘Met een lockdown was dit voorkomen’, twitterde Bas Heijne.

De reacties doen terugdenken aan het in 2013 ter gelegenheid van de kroning van Willem Alexander uitgebrachte ‘Koningslied’, waartegen zelfs een petitie werd opgezet. Maar dat was voor de coronacrisis. Nu gaat de backlash om meer dan stijl en smaak. Amanda Hess schreef in een column in The New York Times onder de titel ‘Celebrity Culture is Burning’: „Een van de sociale gevolgen van het coronavirus is de snelle ontmanteling van de beroemdheidscultus. Beroemdheden zijn ambassadeurs van de meritocratie; ze vertegenwoordigen het Amerikaanse streven naar het vergaren van rijkdom door talent, charme en hard werken. Maar de droom van sociale mobiliteit verdwijnt als de maatschappij op slot gaat, de economie tot stilstand komt, het dodental toeneemt en de toekomst van iedereen wordt bevroren in een overvol appartement of een vorstelijke villa. Het verschil tussen die twee is nooit duidelijker geweest.”

Stills uit de Koreaanse, Oscar winnende film Parasite, waarin een arm gezin de minimalistische villa van een rijk gezin infiltreert, worden vaak gedeeld als commentaar, bijvoorbeeld op de berichten van zangeres J.Lo, die in quarantaine zit in een mansion in Miami, of Kardashian-telg Kylie Jenner die zich zegt te vervelen in haar villa met zwembad. Ook populair: ‘Laat ze dan taart eten’, de opmerking die koningin Marie Antoinette naar verluidt maakte aan de vooravond van de Franse revolutie, toen ze hoorde dat er in Parijs geen brood meer was.