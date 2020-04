Kamerdebat over verlenging maatregelen coronavirus

Kamerdebat: RIVM-cijfers, IC-bedden en Zuid-Europa

Er is naar verwachting brede steun woensdag in de Tweede Kamer voor het besluit van het kabinet dinsdag alle bestaande maatregelen in de strijd tegen het coronavirus te verlengen. Scholen en horeca blijven minimaal drie weken langer dicht en ook de andere dwingende adviezen blijven van kracht, zoals het zoveel mogelijk thuis werken en het afstand houden op straat. De maatregelen hebben langzaam effect, zei premier Rutte dinsdag, maar de druk op de zorg is zo groot dat van het versoepelen van maatregelen voorlopig geen sprake kan zijn.

De meeste oppositiepartijen steunen deze lijn van het kabinet. Wel zijn er grote zorgen over de IC-capaciteit, bleek woensdag in de technische briefing voorafgaand aan het debat. Lukt het om komend weekend de beloofde 2400 bedden gereed te hebben en wat gebeurt er als er nóg meer bedden nodig blijken? Gaat dan het 'zwarte scenario' in waarbij mensen op de intensive care geweigerd moeten worden? En moeten we de 'intelligente lockdown' nog niet wat aanscherpen om de druk op de IC's over een paar weken verder te verminderen? Het zijn zomaar wat vragen waar premier Rutte en minister De Jonge waarschijnlijk een antwoord op zullen moeten geven.

Een ander potentieel groot onderwerp in het debat is de houding van Nederland jegens Zuid-Europa. Zelfs binnen de coalitie waren D66 en de ChristenUnie verbolgen over de zuinige houding van met name minister Wopke Hoekstra (CDA) richting zwaar getroffen landen als Italië. Hoekstra zei dinsdag dat hij „te weinig empathisch” was geweest, maar met name de linkse oppositiepartijen zullen het kabinet naar verwachting op het gebrek aan internationale solidariteit bevragen.

Premier Rutte verlaat de plenaire zaal van de Tweede Kamer, vorige week tijdens het debat over de coronacrisis. Foto David van Dam.

Hieronder de sprekerslijst voor de eerste termijn van de Kamer: