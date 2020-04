Kamer wil tóch voorbereid zijn op zwart rampscenario

„Ik accepteer dit niet”, zegt PVV-leider Geert Wilders ineens. „Het kan niet zo zijn dat de minister-president het heeft over het sanitair op campings, maar niet ingaat op de belangrijkste vraag van dit debat. Zijn er wel genoeg IC-bedden?”

Tot dan toe kabbelde het Tweede Kamerdebat over de aanpak van de corona-uitbraak, het vijfde sinds begin maart, rustig voort. Nu de Kamer slechts één keer per week debatteert, uitsluitend over de coronacrisis, is herhaling onvermijdelijk. De nieuwe vragen gingen woensdag over relatief luchtige zaken.

Er is brede steun voor het kabinetsbesluit om de coronamaatregelen tot en met 28 april te verlengen. Maar wat te doen met de Duitse toeristen die Nederland ieder jaar rond Pasen overspoelen? Moet het kabinet niet tóch alle vakantieparken sluiten? Hoe kan het dat passagiers vanuit brandhaarden als New York niet worden getemperatuurd bij aankomst op Schiphol?

Zo kwam premier Mark Rutte (VVD) te spreken over het sluiten van toiletten op campings, een maatregel van Zeeland om toeristen te weren. Wilders hoorde de premier even aan, maar schoot toen naar voren. Hij wilde het over serieuze zaken hebben: de capaciteit op de IC’s.

Vorige week was dit het heikele punt in het Kamerdebat. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) noemde het toen „spannend” of de benodigde 1.600 IC-bedden op tijd konden worden gerealiseerd. Inmiddels zijn de prognoses aangepast: de IC’s hebben aanstaande zondag al 2.400 bedden nodig.

De Jonge zei dat dit opnieuw „een uiterste krachtsinspanning” vergt, maar vertrouwt erop dat het lukt. De extra bedden zullen naar verwachting niet meteen vol liggen. Afgelopen etmaal waren er zo’n veertig nieuwe opnames op de IC’s, minder dan de dagen daarvoor. „Niettemin nemen we het zekere voor het onzekere.”

De Kamer wilde toch weten hoeveel extra bedden er te regelen zijn, mocht de situatie wél snel verslechteren. Kunnen we naar de 3.000, wilde PvdA-leider Lodewijk Asscher weten. De Jonge wilde niet speculeren. Een motie van Asscher die het kabinet een plan vraagt voor extra bedden kreeg steun van een Kamermeerderheid.

Wilders wilde weten wat er gebeurt als de IC’s overlopen. In zo’n „zwart” rampscenario moeten IC-artsen kiezen wie nog wordt behandeld en wie niet. De minister zei dat aan een richtlijn wordt gewerkt en beloofde alvast dat die selectie „niet op leeftijd, maar op overlevingskansen” plaatsvindt. Verder wil hij het aan de artsen overlaten. „Dit is geen politiek, maar een medisch-inhoudelijk besluit.”

Het kabinet bespreekt donderdag in het crisisberaad de vluchten uit New York en het Paastoerisme, zei Rutte. Maar de premier voelde niets voor de aanscherpingen die de Kamer suggereerde. „We organiseren het als samenleving met elkaar zonder dat we betuttelend tegen iedereen hoeven te zeggen: ‘Je mot dit en je mot dat.’”

