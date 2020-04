Kamer stemt in met vliegtaks, invoerdatum onzeker

De Tweede Kamer heeft woensdag ingestemd met een extra belasting op vliegtickets. Of deze ook op de geplande datum van 1 januari wordt ingevoerd, is alleen nog onzeker. Staatsecretaris Hans Vijlbrief (Belastingdienst, D66) schrijft woensdag in een brief dat de coronacrisis zware gevolgen heeft voor de luchtvaartsector en de ontwikkelingen in de komende periode nog zeer onzeker zijn. Daarom moet volgens hem worden gekeken naar wat dit betekent voor de zogeheten vliegtaks.

Voormalig staatssecretaris van Financiën Menno Snel zei afgelopen zomer tegen NRC dat het kabinet ook een Europese heffing op kerosine wil: Nederland zoekt Europese steun voor belasting op kerosine

Het plan voor een vliegtaks komt uit het regeerakkoord tussen de coalitiepartijen. Het kabinet wil liever een Europese vliegbelasting invoeren en heeft de Europese Commissie daar in november vorig jaar toe opgeroepen, samen met acht andere landen. Om die reden is de invoerdatum van de huidige wet flexibel, waardoor het kabinet nu ook rekening kan houden met de gevolgen van de coronacrisis.

Het vliegtaksvoorstel ging over een belasting per vertrekkende passagier en een belasting per vertrekkend vrachtvliegtuig op basis van gewicht en geluidsklasse. Zes landen in de Europese Unie hebben momenteel een soortgelijke vliegtaks, te weten Duitsland, Frankrijk, Italië, Zweden, Oostenrijk en Groot-Brittannië.