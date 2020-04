In dit coronazorgcentrum mag je een mantelzorger meenemen

Het Jeroen Bosch ziekenhuis in Den Bosch opende deze week de eerste twee coronazorgcentra. Samen met huisartsen en organisaties voor ouderenzorg wil het ziekenhuis coronapatiënten zo veel mogelijk in een huiselijke omgeving opvangen, mét hun dierbare erbij. Een radicaal andere benadering, zegt ziekenhuisdirecteur Piet-Hein Buiting. „Veel patiënten zijn thuis beter af dan in een ziekenhuis.” Zodra een ernstig zieke coronapatiënt een ziekenhuis binnenkomt, gaat hij een grens over. Daarachter wacht zuurstof of beademing, maar ook eenzaamheid. Hij wordt gescheiden van zijn dierbaren. Om zich heen ziet hij alleen nog maar verpleegkundigen en artsen met mondkapjes, beschermende brillen en grote jassen aan. „Het is een vervreemdende omgeving, er is geen direct menselijk contact meer”, zegt Piet-Hein Buiting, bestuursvoorzitter van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. „Voor veel patiënten is het erg angstig en verwarrend. En voor hun naasten ook. Ze mogen er niet meer bij, hun hand niet meer vasthouden. Dat komt het herstel niet ten goede.”

Daarom kiest Buiting nu voor een andere benadering. Hij stelde de geriatrie-afdeling van het ziekenhuis ter beschikking als zorgcentrum. Daar zijn nu zestien kamers met bedden voor coronapatiënten, een naaste mag mee op de kamer. Woensdag opende de tweede locatie in een ouderenzorginstelling in Vught, waar veertig bedden zijn, en meer locaties volgen. De zorgcentra staan los van het hospitaal: huisartsen regelen er de medische zorg, thuiszorgmedewerkers de dagelijkse verzorging.

Geen behandeling

Er is geen behandeling voor Covid-19, benadrukt Buiting. Het virus overwinnen, dat moet het lichaam zelf doen. „Bij de meeste mensen gaat dat makkelijk, maar een kleine groep wordt erg ziek. Zij krijgen een longontsteking door het virus. Daartegen hebben we geen medicijnen. We kunnen alleen zuurstof geven, of beademen op de intensive care (IC) als het een zware ontsteking is.”

Niet alle patiënten zijn echter sterk genoeg voor een opname op de IC. Twee of drie weken aan de beademing, daarvoor moet iemand echt fit zijn. Kwetsbare mensen komen dus op een gewone verpleegafdeling te liggen. Maar ook daar zijn ze afgesneden van hun dierbaren.

„We richten ons in Nederland erg op die ene hulpbron: extra zuurstof en beademen”, zegt Buiting. „Maar daarmee stellen we andere hulpbronnen buiten werking. Steun van je partner, een fijne omgeving, je eigen bed, je eigen eten, je eigen muziek luisteren. Dat is allemaal weg in het ziekenhuis, het enige dat we geven is zuurstof. Wij denken dat voor veel patiënten de kansen op genezing groter zijn als ze niet in het ziekenhuis komen.” Bewijzen kan hij dat niet. „Daar is in deze crisis geen tijd voor. Het is wel bekend dat een multidisciplinaire benadering waarin ook de naasten worden betrokken een beter verloop oplevert bij bijvoorbeeld ALS (Amyotrofische Laterale Sclerose).”

Coronazorgcentrum

In het ideale geval blijft een coronapatiënt gewoon thuis, met de partner of een kind dat tijdelijk komt inwonen. Ook daar kan professionele hulp als dat nodig is zuurstof of thuiszorg bieden. Kan het thuis niet, dan kan een zieke samen met een naaste naar een coronazorgcentrum.

„Dit is een nieuw concept in Brabant”, zegt Regien Kievits. Zij is huisarts en woordvoerder namens de betrokken huisartsen in de regio. „Een patiënt van mij van 65 jaar ligt al twaalf dagen in Friesland in het ziekenhuis. Ze heeft het meeste last van heimwee. Zij zou voor haar verdere herstel hier in een coronazorgcentrum verpleegd kunnen worden, met een familielid erbij.”

Hans Buijing van Zorgthuisnl, de branchevereniging van de thuiszorgorganisaties, ziet twee knelpunten. „Er een groot tekort aan beschermingsmiddelen zoals mondkapjes, brillen en schorten. Thuiszorgorganisaties staan bij de verdeling van die spullen achter in de rij. En als een thuiszorgmedewerker niet veilig kan werken, gaat het niet.” Bovendien waarschuwt hij voor de druk op de soms al overbelaste mantelzorgers, omdat het vaak om patiënten gaat die ook al jarenlang onderliggende chronische ziektes hebben. „Voor zuurstof toedienen of morfinepompen aanleggen zijn toch professionals nodig.” Hij hoopt dat de overheid het ruimere testbeleid nu snel doorvoert. „Als we weten welke zorgmedewerkers al corona hebben gehad, kunnen zij zonder bescherming werken.”

Ook de inwonende mantelzorger loopt natuurlijk kans om besmet te raken. „Het is meestal de partner. Wij gaan ervan uit dat die in het nauwe contact ook al een corona-infectie heeft opgelopen”, zegt Buiting. Als het een ander familielid is kan de huisarts meewegen wat het risico voor diegene is, en of er genoeg beschermingsmiddelen zijn.

Behalve beschermende spullen zijn er in dit plan ook zuurstofflessen voor thuis nodig. Zijn die er wel? „Aanvankelijk niet”, zegt Buiting. „We zijn hard bezig om er meer te krijgen en dat gaat lukken. Maar zelfs zonder zuurstof kan thuis blijven een betere optie zijn dan helemaal alleen zijn en wel zuurstof krijgen. Het is lang niet altijd noodzakelijk. Veel mensen voelen zich niet erg benauwd, maar vooral slap omdat de saturatie van zuurstof in het bloed te laag is.” En ook mensen die geen zuurstof krijgen kunnen herstellen, zegt Buiting.

Fit genoeg

Bij patiënten kan de angst rijzen dat ze niet de beste zorg krijgen, of opgegeven zijn. Maar dat is niet de insteek. De patiënt bepaalt in overleg met de huisarts en de familie wat de beste plek is voor hem of haar. Dat hangt samen met de leeftijd en gezondheid, maar ook met veerkracht. „Veel huisartsen hadden dat besef van die sociale ontberingen nog niet”, zegt Buiting. Maar dat begint nu door te dringen, blijkt uit de leidraad voor de thuisbehandeling van oudere Covid-19-patiënten die het Nederlands Huisartsen Genootschap op 27 maart publiceerde. „Ook in tijden zonder corona gaan we met kwetsbare mensen in gesprek over de voor- en nadelen van een ziekenhuisopname”, zegt huisarts Tamara Platteel, die aan de leidraad meewerkte. „Dat is nu niet anders. Wel weegt nu dat aspect van eenzaamheid zwaar mee in die beslissing.”

Op andere plekken in Nederland worden nu ook speciale zorgcentra en palliatieve zorgcentra opgezet om de toestroom van patiënten aan te kunnen. Toch gaat het Bossche plan verder. „In die andere centra mogen de naasten er maar kort bij, en pas op het allerlaatste moment”, zegt Buiting.

„Onze zorgcentra zijn geen hospices”, benadrukt huisarts Kievits. „Er wordt behandeld, ook de onderliggende ziekten. Natuurlijk zal het voor sommige kwetsbare ouderen de laatste fase betekenen, maar dan wel met de warmte van een dierbare bij zich. Maar mensen kunnen daar ook genezen, of na een ziekenhuisopname komen herstellen. En mocht iemand alsnog het ziekenhuis nodig hebben dan kan hij daar nog steeds naartoe.”