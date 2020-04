In coronacrisis berichten influencers niet over het goede leven, maar over zichzelf

„Dit ben ik thuis”, schreef Evelien Langeveld (33) vorige week op haar Instagram. Op de foto staart ze dromerig in de verte, haar knieën hoog opgetrokken, omgeven door spelletjes en boeken. „Ik hoop dat jullie hetzelfde doen.”

Langeveld zit gekluisterd aan haar huis, in Sydney, bij Bondi Beach. Natuurlijk is zij bepaald niet de enige, alleen Langeveld is ‘travel influencer’: ze verdient haar geld door te reizen. Dat is nu praktisch onmogelijk. „Ik heb geen enkele betaalde samenwerking in het vooruitzicht”, zegt Langeveld, die op Instagram 201.000 volgers heeft. Het bezoek op haar website liep met 70 procent terug. „Mensen zoeken nu natuurlijk niet naar reistips.”

Influencers promoten producten in ruil voor hun bereik. Zij voelen het dus direct dat, door de coronacrisis en de dreigende recessie, veel bedrijven drastisch in hun marketingbudgetten snijden, een relatief makkelijke manier om de kosten te drukken. Bovendien: is het wel de tijd om een gezellige influencercampagne te beginnen?

„Driekwart van mijn inkomsten is weggevallen”, zegt ‘travel foodie’ Anne de Graaf (34), 18.500 Instagramvolgers, uit Tilburg. Eetgelegenheden zijn dicht, al haar reizen geannuleerd. Een supermarktketen zette een samenwerking on hold omdat ze die nu „ongepast” vonden. „Terwijl meer mensen gaan koken. Ik zou juist méér reclame maken.”

Reiskoppel Sander Hartman (26) en Cato Poelman (25) (55.000 volgers) zegden vorig jaar alles op in Nederland en boekten een enkele reis naar Dubai. Ze reisden een jaar lang aan de hand van waar bookingsplatforms en hotels hen heen stuurden, „maar die zijn nu zuinig”. Toevallig waren ze even terug in Nederland toen alle grenzen dichtgingen.

Veel meer kijkers

Tegelijkertijd zitten mensen deze maanden massaal op social media. YouTube, Facebook en Instagram verlaagden hun videokwaliteit om het gestegen internetverkeer aan te kunnen. Divimove Nederland, bestaande uit 180 YouTubers, laat weten dat hun dagelijkse aantal views met 34 procent was gestegen in de eerste drie weken van maart.

„Influencers moeten het hebben van hun content”, zegt Geoffrey Rook, general manager bij het Nederlandse pr- en marketingbureau House of Rebels. „Anders verdwijnen ze uit het publieke oog, juist als iedereen online is.” Nu een groot deel van de samenwerkingen is stopgezet, ziet Rook dat op een andere manier de contentstroom op gang wordt gehouden. „Influencers doen meer gratis om in de picture te blijven en beschrijven meer hoe hun leven eruitziet.”

John Meulemans, oprichter van het influencermarketingbureau 3sixtyfive, ziet dat influencers, nu ze geen professionele shoots meer kunnen doen, meer live-video’s maken. „Instagram Live krijgt echt een boost.”

Lief zijn voor elkaar

„Het laat zien dat influencers ook gewoon mensen zijn: we are all in this together”, zegt Langeveld, die daardoor ziet dat influencers ‘oprechter’ worden. „We hebben toch een wat oppervlakkige reputatie: kijk mij eens, ik krijg alles gratis. We kunnen nu niet meer laten zien dat we op dat ene vette feestje zijn, of op die bijzondere reis. Maar als je niks meer post, verlies je de relatie met je volgers.”

„Ik denk dat iedereen nu wat liever is voor elkaar”, zegt de Nederlandse Claire Rose Cliteur (444.000 volgers), die in New York woont. Ze geeft bedrijven in deze tijd „wat meer aandacht”: „Zij hebben voorheen ook in mij geloofd.”

Langeveld ziet dat andere travel influencers oude vakantiekiekjes plaatsen met teksten als ‘keep the dream alive’, maar zijzelf is daar terughoudend mee. „Ik had nog een foto liggen in een druk café met een nieuw horloge. Die moest ik nog plaatsen, maar dat kan nu echt niet. Daar was het horlogemerk het gelukkig ook mee eens.” Ze voelt met haar aantal volgers een sterke verantwoordelijkheid het goede voorbeeld te geven. „Als influencer heb je letterlijk invloed. Mensen volgen jou omdat ze dingen van je aannemen.”

In januari ging internetpersoonlijkheid Logan Paul nog met gasmasker op de foto en de tekst ‘F*ck the coronavirus’. Een bekende tiktokker bedacht een ‘corona challenge’: de wc-bril in een vliegtuig likken. Maar inmiddels zetten influencers zich vol in voor de goede zaak. De hashtag #stayhome is ruim 8 miljoen keer gebruikt op Instagram, er wordt volop handen gewassen, gratis reclame gemaakt voor lokale ondernemers of thuisfitnesstips gegeven. De Nederlandse Anna Nooshin (922.000 volgers) praat live op Instagram met experts; youtuber Govert Sweep (368.000 abonnees) deelde een vragenlijst van onderzoekers van het Amsterdam UMC.

„Ik wilde sowieso wat met het virus doen”, zegt Sweep (22) daarover. Bij het grote publiek werd hij vorig jaar bekend toen hij in de VS werd opgepakt toen hij het verboden gebied Area 51 probeerden binnen te komen. „Tegelijkertijd wilde ik het niet te sensationeel laten worden, want het is best een beladen onderwerp.”

Samenwerking met ministerie

Uit de vragenlijst bleek dat er nogal wat jongeren niet genoeg afstand houden, of hun handen niet lang genoeg wassen. Op basis van de resultaten maakte Govert met de onderzoekers een informatieve video. Daarna werd met een nieuwe vragenlijst gemeten of die had geholpen: de eerste resultaten tonen inderdaad een positief effect, laten de onderzoekers weten.

„Als je jongeren wil overtuigen dat iets heel belangrijk is, moet je het laten vertellen door mensen uit hun vertrouwde kring”, zegt Meulemans van 3sixtyfive. De Vlaamse viroloog Marc Van Ranst stelde in het VRT-programma De Afspraak ook voor om influencers in te zetten, toen bleek dat jongeren die naar ‘lockdownparty’s’ waren geweest, besmet waren.

Voor de ‘alleen samen’-campagne van de rijksoverheid heeft het ministerie van VWS afspraken gemaakt met tien influencers, onder wie acteur Bilal Wahib, Giel de Winter (StukTV) en youtuber Rutger Vink, om informatie over het coronavirus te verspreiden. Ze zijn geselecteerd op basis van „het bereik dat zij kunnen realiseren binnen de doelgroep jongeren (14-19 jaar)”, laat het ministerie weten. „Daarnaast is er gekeken naar een goede spreiding over diverse subdoelgroepen.”

De tien moeten één Instagram-videopost en één Instagram Story maken. Dinsdag verschenen de eerste online, zoals van rapper Défano Holwijn. „Het voelt echt als één team één taak”, zegt hij in de camera. „De laatste keer dat ik dat zo voelde was bij de WK-finale van 2010. Dat was droevig. Maar nu gaan we de finale winnen! Wij hebben de power.” Daarna volgen netjes wat maatregelen van het RIVM.