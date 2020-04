Het heeft iets intiems, een man in zo’n gemaksbroek

Wat?

Toen de fotografen op zoek gingen naar smal toelopende joggingbroeken, was het idee erachter een typische binen-naar-buiten-trend in beeld te brengen. Joggingbroeken zijn natuurlijk ooit bedacht voor hardlopen en andere sporten, maar daar zijn inmiddels veel geavanceerdere broeken voor, van veel geavanceerdere materialen. De joggingbroek is al heel lang een gemaksbroek, iets wat je in huis draagt, of op de camping. Dat zoveel mannen, tieners voorop, hem de laatste jaren onderdeel hebben gemaakt van de outfit waarmee ze de straat opgaan, soms zelfs het café – als kantoorbroek is ie nog niet echt doorgedrongen – is opmerkelijk. Het heeft iets intiems, een man in zo’n modieuze variant van de aloude joggingbroek, alsof je iets krijgt dat normaal verborgen blijft, iets net-uit-bedderigs.

Lees meer in Het Blad van april 2020

De realiteit op het moment van schrijven is dat heel veel mensen bijna uitsluitend thuis zitten, al dan niet werkend, en thuis-zijn doen de meeste mensen liever in gemakkelijke kleren dan een geklede outfit. Als er geen publiek is, al zijn het maar je collega’s die je elke dag ziet, voelt optutten al snel als overbodige moeite. Het is niet ondenkbaar dat als we ons leven buitenshuis eindelijk weer kunnen oppakken, de behoefte dat in joggingbroeken te doen opeens wat minder groot is.

Vlnr: Thomas, Oualid, Jordy, Bodhy. Foto’s Cora Bronkers & Allard Faas

Wie?

Thomas Santos Andersen (19), scholier en barman, kocht zijn broek vijf geleden bij een Nike-winkel en heeft hem sindsdien zo’n vier keer per week aan. Vooral thuis, maar ook op straat en als hij een beetje lui is naar school. „Hij is heel modieus en hij zit lekker,” zegt hij.

Ook it’er Oualid Khemili (39) vond zijn broek bij Nike, nu ongeveer een jaar geleden. Hij heeft hem vooral in zijn vrije tijd aan, als hij zich zo relaxed mogelijk, maar wel „fashion” kleedt. „Ik ben geen Armani, maar ik denk dat deze stijl ook na de crisis blijft, vooral bij de jonge generatie.”

Student ict-beheer Jordy Lubelo (20) draagt al drie jaar bijna alleen maar joggingbroeken – ook deze is van Nike. „Ze passen bij mijn stijl. Ik wil er anders dan anderen uitzien en met joggingbroeken kun je verschillende dingen doen. Ik heb soms lange kousen aan en dan trek ik mijn broek op tot mijn kuiten.” Dat hij, nu hij thuiszit, uitsluitend joggingbroeken draagt, zal de liefde niet doen doven, denkt hij. „Ik hou écht van joggingbroeken.”

Bodhy Wielhouwer (24, werkt in een foodtruck) droeg al op de middelbare school het liefst joggingbroeken – deze is van Primark, die van Nike vindt hij te duur geworden – maar sinds hij noodgedwongen thuis zit, heeft hij hem zo vaak aan dat een hij er een beetje lamlendig van is geworden. „Straks ga ik naar buiten in een spijkerbroek. Effe gek doen.”

Foto’s Cora Bronkers & Allard Faas

NRC Slim Leven Stukken die je helpen om je leven fijner en je carrière beter te maken Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 4 april 2020