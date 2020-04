Hema ‘vreest voortbestaan’ en vraagt ook verhuurders om offer

Na de leveranciers van winkelketen Hema, moeten nu ook de verhuurders van de winkelpanden het bedrijf tegemoet komen vanwege de coronacrisis. Hema zal in de maanden april en mei slechts de helft van de verschuldigde huur betalen, zo heeft topman Tjeerd Jegen de pandeigenaren laten weten in een brief waaruit Het Financieele Dagblad woensdag citeert. Die maatregel is nodig omdat de omzet van de warenhuisketen door de coronapandemie flink is ingezakt.

In de vorige week verstuurde brief aan de pandeigenaren stelt topman Jegen dat een mogelijk faillissement van het bedrijf dreigt. Als de omzetdaling aanhoudt, komt „binnen afzienbare periode het voortbestaan van onze onderneming in gevaar”, stelt hij. „Dit kan enkel worden voorkomen of afgeremd indien wij lastenverlichtingen zoeken waar mogelijk.”

Hema stond er voor de uitbraak van het coronavirus al bepaald niet florissant voor. Hoe komt het bedrijf deze crisis door?

Kort na het verschijnen van de publicatie in het FD haastte Hema zich de uitspraken van Jegen af te zwakken. In een verklaring benadrukt het bedrijf woensdag dat „de continuïteit van het bedrijf op korte termijn niet in het geding is”. „Maar om de bedrijfsvoering op lange termijn te kunnen waarborgen heeft Hema een aantal tijdelijke maatregelen moeten nemen.”

Het bedrijf stelt dat voor het versturen van de brief de maatregelen met de vastgoedeigenaren zijn afgestemd. „Hema kiest er nadrukkelijk niet voor om haar huurverplichtingen volledig op te schorten zoals andere retailers doen”, aldus de verklaring. Verhuurders hebben volgens Hema aangegeven dat ze de situatie „begrijpen” en dat ze „een gedeeltelijke betaling prefereren boven een uitgestelde betaling.”

Twee weken later betaald

Het is niet voor het eerst dat Hema vanwege de corona-uitbraak offers vraagt aan andere partijen. Vorige week berichtte NRC al dat de warenhuisketen de leveranciers een brief heeft gestuurd. Daarin kondigde Hema „eenzijdig” aan de facturen voorlopig niet op de vervaldatum te zullen betalen, maar op de achtste dag van de maand. Volgens topman Jegen kon dat niet anders omdat de capaciteit op het hoofdkantoor „drastisch is afgenomen”.

Gemiddeld krijgen leveranciers hun rekeningen daardoor nu twee weken later betaald dan gewoonlijk. Ook dat besluit is in overleg genomen, zo benadrukte een woordvoerder van het bedrijf destijds. Sommige andere winkelketens, zoals Action, stellen betalingen nog langer uit. Daar moeten toeleveranciers soms een maand langer wachten voor de facturen worden voldaan.

Hema heeft het zwaar, liet Jegen in de brief aan zijn leveranciers weten. De meer dan tweehonderd buitenlandse winkels van Hema zijn al gesloten vanwege overheidsmaatregelen om de corona-uitbraak tegen te gaan. En ook in Nederland merkt Hema volgens Jegen dat „het winkelend publiek zich steeds minder in de winkelstraten en onze winkels laat zien”.

De omzet in de Nederlandse winkels, goed voor driekwart van het totaal, zou de afgelopen weken met ongeveer een derde zijn afgenomen, schreef het FD woensdag op basis van interne rapportages van Hema. Het bedrijf wordt daarmee overigens nog lang niet zo hard getroffen als veel andere winkelketens. Uit een peiling van branchevereniging INretail bleek recent dat bijna tweederde van alle winkels zijn omzet met 60 procent of meer heeft zien afnemen door de corona-uitbraak.

Waar veel winkels sluiten, wil Hema er juist alles aan doen om de Nederlandse filialen zo lang mogelijk open te houden. Dat is omdat ze een cruciale rol spelen in de maatschappij, vindt het bedrijf: Hema verkoopt eten en babyspullen.

Maar er is ook een ander argument om de winkels open te houden: Hema kan de omzet goed gebruiken. Het bedrijf heeft een schuldenlast van zo’n 800 miljoen euro en moet maandelijks tussen de vier en vijf miljoen euro aan rente betalen.

Elke besparing is op dit moment daarom meegenomen. Een halvering van de huur levert Hema miljoenen op. Hema is maandelijks 13 miljoen kwijt aan huisvesting.