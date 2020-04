Genezen van het coronavirus

Naam: Rob Mudde (53)

Woonplaats: Oegstgeest

Beroep: Organisatiecoach, voornamelijk in zorginstellingen

„Ik ben ziek geworden op maandag 9 maart, een week nadat ik terugkwam uit Italië. Na een dag of twee hoge koorts heb ik de huisarts gebeld en is de GGD langsgekomen. Ik had symptomen die één op één corona waren: droge keel, oppervlakkig ademen. Op vrijdag de dertiende kreeg ik de uitslag.

„Ik heb een moment gehad dat ik écht kortademig werd. Ademnood betekent mogelijke escalatie van de ziekte en misschien een ziekenhuisopname, wist ik. Dat was erg beangstigend. Toen ben ik op mijn rug gaan liggen en ademhalingsoefeningen gaan doen. In mezelf keren, rust nemen. Een week lang ging ik alleen mijn kamer uit om naar de wc te gaan. Mijn vrouw en kinderen heb ik amper gezien. Ik heb een paar keer een douche genomen, maar ik viel steeds bijna flauw.

„Omdat ik in Oegstgeest één van de eersten was met het virus was ik the talk of the town. De hoeveelheid appjes, kaarten en berichten die ik kreeg was hartverwarmend, zelfs de bakker en de slager lieten van zich horen. Die hoge betrokkenheid is onvoorstelbaar bijzonder. Het collectieve sentiment in Nederland is nu: ons overkomt iets vreselijks, maar we gaan het cheffen.

„Na ongeveer een week waren de koorts en het hoesten voorbij, maar mijn stem is nog steeds een beetje gebroken. Ik voel me slap en heel moe. Ik ben bijna 7 kilo afgevallen. Een week lang kon ik niks eten. Ik heb nog steeds behoorlijke druk op mijn borst, maar dat kan ook komen doordat ik tijdens de skivakantie mijn ribben heb gekneusd.”

Dhyani Giel (38) ‘Mijn klachten zijn mild, ik heb meer last van sensatieverhalen’

Foto privé collectie

Naam: Dhyani Giel

Beroep: huisarts

Woonplaats: Oranjestad (Aruba)

„Ik ben vijf maanden zwanger en mijn partner en ik vlogen 4 maart voor een lang weekend naar New York. Het coronavirus waarde toen al over de wereld, maar in New York was pas één persoon positief getest. Met doekjes en ontsmettingsmiddelen stapten we in het vliegtuig.

„Mogelijk hebben we het virus in de Apple store opgepikt. Feit is dat mijn partner twee dagen na terugkeer een droge hoest kreeg en weer twee dagen later koorts. De 13de werd hij positief getest op Covid-19.

„Zelf had ik die eerste dagen geen klachten. Ik werkte door, volgens protocol. Ik heb meerdere patiënten gezien en zat aan bij een vergadering met vijftig huisartsen.

„Maar toen dus kwam de uitslag van mijn partner. En drie dagen later de mijne: identiek. Uit voorzorg werden alle vergaderaars getest, allen negatief. Ook mijn familie en patiënten hebben gelukkig geen klachten ontwikkeld.

„Maar pseudo-journalisten lekten mijn naam: het derde coronageval op het eiland. Ze schreven dat ik niet in quarantaine wilde en mijn patiënten aan gevaar heb blootgesteld.

„De waarheid is dat ik meteen in isolatie ben gegaan. Mijn fysieke klachten zijn mild, ik heb meer last van de sensatieverhalen. Dit is een klein eiland, met 120.000 inwoners.

„Inmiddels zijn er 50 coronabesmettingen op Aruba. Het aantal IC-bedden is schaars, dus raken de eilandbewoners in paniek; wie gaan artsen redden, als ze voor de keuze komen te staan?”