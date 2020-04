Geen Wimbledon, voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog

In een gecoördineerde kettingreactie volgden de persberichten elkaar woensdag in korte tijd op.

17:01 uur. Mail van de Wimbledon-organisatie. Onderwerp: ‘CANCELLATION OF THE CHAMPIONSHIPS 2020’.

17:09 uur. Mail van de ATP en de WTA, de organisaties achter de mannen- en vrouwentour: tot 13 juli worden alle toernooien geannuleerd.

17:12 uur. Mail van het grastoernooi in Rosmalen: de editie van dit jaar gaat niet door.

17:25 uur. Mail van de International Tennis Federation, waar de lagere toernooien onder vallen: ‘ITF ANNOUNCES FURTHER SUSPENSION ACROSS ALL TOURS’.

De tenniswereld ligt, als gevolg van de corona-pandemie, nog zeker drieënhalve maand stil. Eerder gold 8 juni als richtdatum. Er gaat een streep door het volledige grasseizoen, nadat dit eerder al was gebeurd bij het gravelseizoen. Roland Garros, oorspronkelijk gepland voor eind mei, stelde het toernooi uit tot eind september.

Wimbledon, het oudste en meest prestigieuze tennistoernooi ter wereld, is het eerste grand slam dat dit jaar wordt geschrapt. Het zou van 29 juni tot en met 12 juli plaatsvinden. Het is voor het eerst in 75 jaar dat Wimbledon, dat naast een sportevenement ook is uitgegroeid tot een cultureel instituut, niet doorgaat. Alleen tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog werd niet gespeeld.

Vroegtijdig duidelijkheid

De toernooiorganisatie had langer de tijd kunnen nemen voor een besluit, maar met Groot-Brittannië in een lockdown wilde zij vroegtijdig duidelijkheid geven. Een groot deel van de voorbereidingen vindt in april plaats en de organisatie wil betrokkenen „beschermen tegen risico’s”, zegt het in een statement. Dan gaat het bijvoorbeeld om het trainen van de ballenkinderen en het gereedmaken van het tennispark en de banen.

Spelen achter gesloten deuren was geen optie, maakte de organisatie eerder al bekend. En uitstel was ook uitgesloten, omdat de ondergrond – gras – alleen spelen in de zomer toelaat.

Court No. 1 van Wimbledon, in de zomer van 2019. foto Nic Bothma/EPA

Eventuele verplaatsing naar later in de zomer zou automatisch weer problemen in de voorbereiding met zich meebrengen. Door de vele vliegverboden is het bovendien de vraag of tennissers wel naar Londen zouden kunnen reizen.

Het is niet de verwachting dat de organisatie in financiële problemen komt. In tegenstelling tot bijna alle ander tennistoernooien, heeft Wimbledon een verzekering die een deel van de verliezen tijdens een pandemie dekt, schrijft The New York Times. Tickethouders, uitzendgerechtigden (zoals vaste partner BBC) en sponsors kunnen om die reden worden uitbetaald. Volgens conservatieve schattingen zou dit oplopen tot meer dan 200 miljoen euro, meldt de BBC.

The All England Lawn Tennis Club, gastheer en organisator van het toernooi, heeft bovendien aanzienlijke reserves opgebouwd. En het prijzengeld, dit jaar naar verwachting een kleine 50 miljoen euro, wordt niet uitgekeerd.

In 2018 was de omzet van het evenement zo’n 290 miljoen euro en de winst bedroeg 45 miljoen. Een groot deel van de winst gaat jaarlijks naar de nationale tennisbond, de Lawn Tennis Association.

„Devastated”, twitterde achtvoudig (record)winnaar Roger Federer nadat het nieuws bekend was geworden. Hij zou tijdens het grasseizoen zijn rentree maken na een knieblessure.

Federer wordt in augustus 39. Het is onduidelijk of hij volgend jaar nog doorgaat. Mocht hij daartoe besluiten, dan zal 2021 zeer waarschijnlijk de laatste keer zijn dat hij op Wimbledon speelt.

De US Open in New York, het laatste grand slam van het jaar, staat nog gepland voor eind augustus. Er wordt gekeken of uitstel mogelijk is. De banen op het Billie Jean King National Tennis Center in stadsdeel Queens worden nu gebruikt als hospitaal voor Covid-19-patiënten.

