‘Er zullen bedrijven zijn die deze crisis niet overleven’

Stress. Dat bespeurt Daphne de Kluis, directeur commercieel bankieren van ABN Amro, als ze ondernemers spreekt die klant zijn bij de bank. Hoe door de coronacrisis heen te komen?

De Kluis, lid van het hoofdbestuur van ABN Amro, maakt vanaf het begin van de coronacrisis lange dagen, grotendeels vanuit huis. Ze geeft leiding aan de afdeling die zakelijke klanten bedient, van kleine en middelgrote bedrijven (mkb) tot ondernemingen met een omzet van 250 miljoen euro. „Al mijn overleg is digitaal geworden, van kredietvergadering tot gesprekken met klanten, tot teamoverleg.”

Om de 57.000 klanten met een krediet tot 50 miljoen euro „de eerste lucht” te geven, heeft de afdeling van De Kluis hun allemaal automatisch zes maanden uitstel van aflossing en rentebetaling gegeven. De Kluis: „Zodat ze tijd hebben om een plan te maken hoe ze door deze crisis heen kunnen komen.”

Klanten die geen uitstel willen, wordt gevraagd dat aan de bank door te geven.

Hebben jullie al in beeld hoeveel bedrijven het niet nodig hebben?

„We schatten het op zo’n 15 procent van onze klanten. Zo’n 85 procent dus wel. Dat is veel, ja, maar wel wat wij ongeveer hadden ingeschat. Dit is echt een bijzondere situatie: er zijn hele sectoren die hun volledige omzet hebben zien wegvallen.”

De bank werkt nu aan de noodkredietregeling voor mkb’ers, de BMKB-regeling. De overheid staat daarbij voor 90 procent garant. In de ochtend voor het telefonische gesprek met De Kluis geeft de voorman van MKB-Nederland, Jacco Vonhof, stevige kritiek op de banken vanwege de uitvoering van die regeling. Het duurt volgens hem te lang en er worden te veel aanvragen afgewezen.

Horen jullie die frustratie ook?

„We horen zowel begrip als frustratie. Klanten zijn ook echt wel geduldig, ze begrijpen dat de wachttijd wat langer is dan normaal. En op de automatische aflosvakantie krijgen we ook positieve reacties. Maar er zijn zeker ook klanten nerveus, omdat ze nog niet gehoord hebben of ze aanspraak maken op extra kredieten. Die zeggen: ik heb het nú nodig, waar zijn jullie? Dat snap ik ook, dat klanten daar zenuwachtig van worden. Het is soms heel irritant dat processen langer duren dan ook wij willen. Normaal duurde afhandeling van zo’n aanvraag een paar dagen tot zes weken. Dat laatste kán nu niet.

„De vraag is hoe je het én efficiënter kan doen én nog steeds een goede afweging kan maken. Klanten die al slecht presteerden voor de crisis willen natuurlijk ook steun, maar die vallen niet onder deze regeling. Dat is een – terechte – voorwaarde van de overheid, maar ook een die wij stellen. Wij moeten ons richten op klanten die perspectief hebben.”

Een kritiekpunt is dat banken nog steeds willen verdienen op de kredietverlening. Herkent u zich daarin?

„Nee, ik herken niet helemaal het beeld dat wordt geschetst. We hebben over de zes maanden aflospauze gezegd dat we daar niet op willen verdienen. De rente op BMKB-kredieten is tot nu toe gemiddeld tussen de 2,5 en 4 procent. Dat zijn niet de percentages die ik in de media heb gehoord.”

Vonhof van MKB-Nederland sprak eerder bijvoorbeeld van 8 à 9 procent.

De Kluis: „Ik snap de discussie wel, maar het is nu niet onze prioriteit. Het bedrijfsleven heeft het moeilijk op dit moment. We hebben hun heel snel lucht gegeven, en kijken nu naar verdere financiële verlichting: krediet verstrekken aan de mensen die dat nodig hebben.

„Maar als dit gaat aanhouden – drie maanden is heel anders dan zes maanden of meer – gaan we natuurlijk wel kijken hoe we de pijn moeten verdelen. Dat doen we in goed overleg met de overheid en de andere banken.”

Kunnen jullie iedereen helpen?

„Was het maar waar. Er zullen bedrijven zijn die het niet gaan overleven. Dus kunnen we iedereen helpen? Alleen tot op bepaalde hoogte. We helpen vrijwel alle klanten met een krediet tot 50 miljoen euro met de betaalpauze. Maar betekent dat dat al die klanten deze crisis gaan overleven? Dat is niet hetzelfde.

„We proberen zo veel mogelijk te doen, maar dat is nooit helemaal genoeg. Als een klant van tevoren geen continuïteitsperspectief had, dan zal dat in de crisis niet verbeteren.

„Tijdens de vorige crisis werkte ik bij bijzonder beheer [de afdeling voor bedrijven in financiële problemen]. We hebben toen veel geleerd. Wat zijn tekenen dat het niet goed gaat met bedrijven?

„We hebben afgelopen jaren geprobeerd dat ook met klanten te bespreken, wat ze kunnen doen in de jaren dat het wel goed gaat. Hoe bereid je je voor op slechte jaren? Hopelijk, als dat goed is gedaan, hebben onze klanten nu meer kans te overleven. Maar het is moeilijk om te zien of dat nu inderdaad werkt – elke crisis is ook weer anders.”

Waar zijn jullie acties nu op gericht? Alle bedrijven met perspectief in de lucht houden, of vallen er daartussen ook ondernemingen om?

„Dat durf ik niet te zeggen. Dat weet ik niet. Daar is het te vroeg voor, we moeten nog zien hoe de maatregelen werken.”

CV Van psychologie tot bankbestuur 1989 - 1995 studie psychologie aan de Universiteit van Amsterdam 1996 - 1998 Consultant Adstrat 1998 Overstap naar ABN Amro Sinds 2007 in leidinggevende functies, waaronder hoofd bijzonder beheer, directeur zakelijk bankieren Roemenië en directeur complexe leningen Sinds 2017 lid van executive committee als CEO commercial banking