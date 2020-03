‘En anders is er altijd nog de voedselbon hè’

De immer opgewekte Ulfert Molenhuis klinkt aangeslagen. Acht jaar lang leidde hij vol elan de Groningse voedselbank, hij zou in juni terugtreden als voorzitter. Maar maandag informeerde hij zijn medewerkers dat hij per direct stopt. „Ik ben 72, mijn bloedsuiker is laag, als ik Covid-19 krijg is het einde verhaal.”

Het voelt alsof het schip zonder hem doorvaart, zegt hij. „Terwijl ik juist nú bovendeks zou moeten staan.” Maar het virus houdt hem thuis, hij behoort tot de risicogroep, zeker met zijn medische klachten.

In de dagen voor zijn beslissing was het alle hens aan dek. Maandag kregen klanten voor het eerst thuis een voedselpakket afgeleverd, voor de veiligheid. Het gaat om achthonderd gezinnen, waarvan een deel niet te eten zou hebben als er geen voedselbank was. „Onze medewerkers zetten een tas voor de deur, bellen aan en stappen in hun auto of bus.”

FC Groningen leverde busjes, kerken stelden personenauto’s ter beschikking. En dan krijgt de voedselbank ook nog hulp van studenten, die in poules worden ingezet voor het inpakken van pakketten. „Ze bieden in rijen hulp aan. Hartverwarmend.”

De voorbije weken werd veel tijd gestoken in het achterhalen van adressen en telefoonnummers van klanten. „Die willen nogal eens veranderen bij arme mensen. Het zou heel vervelend zijn als iemand om administratieve redenen geen eten krijgt.”

Voor de voedselbank kom je in aanmerking als je als alleenstaande maandelijks minder dan 230 euro overhoudt voor eten en kleding. Voor een alleenstaande ouder met twee kinderen geldt een normbedrag van 420 euro. „Maar veel gezinnen houden helemaal geen geld over”, zegt Molenhuis. „Die hebben een paar euro op hun rekening staan. Of erger: zitten diep in de schulden.”

Vooral gescheiden vaders kunnen volgens hem geen kant op. „De kinderen wonen meestal bij hun ex, die de kinderbijslag en -toeslag ontvangt. Bij een bezoekregeling hebben vaders wel kosten, maar geen inkomsten.”

Zeventien voedselbanken sloten sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland hun deuren. In Groningen voorziet Molenhuis vooralsnog geen problemen, zeker nu het kabinet financiële steun heeft toegezegd en de armenvoorziening onder de ‘vitale processen’ valt. „Maar uitsluiten durf ik het niet, want wat als vrijwilligers massaal uitvallen of chauffeurs niet mogen afleveren bij een strenge lockdown?”

Na een korte stilte klinkt plots weer die opgewekt stem. „Voedselbonnen! Het kan hè, in de oorlog deden ze het ook.”

Danielle Pinedo beschrijft op deze plek welke impact Covid-19 heeft op mensen.

De impact NRC spreekt elke dag mensen die in de frontlinie staan van de corona-epidemie. Vandaag: de voorzitter van een voedselbank.

Ulfert Molenhuis Leeftijd: 72 Beroep: voorzitter van de voedselbank in Groningen