Een reeks momenten in één foto

Naar het vangen van het ene, ‘beslissende moment’, zoals de beroemde Franse fotograaf Henri Cartier-Bresson altijd wilde, streeft Lars van den Brink niet. De Nederlandse fotograaf van stadsgezichten, landschappen en architectuur wil verhalen vertellen door verschillende opmerkelijke en soms beslissende momenten samen te brengen in één beeld.

Ongetwijfeld speelde dit uitgangspunt een rol bij de keuze van de Provincie Noord-Holland om de opdracht voor documentaire-fotografie 2019, met als thema ‘Herbestemd gebouwd erfgoed’ te geven aan Van den Brink (42). „Ik heb ‘erfgoed’ ruim geïnterpreteerd”, vertelt Van den Brink over de dertig foto’s die hij van ‘getransformeerde’ gebouwen maakte. „Ik koos niet alleen voor kerken en andere monumentale oude gebouwen die een nieuwe bestemming kregen, maar ook voor bouwwerken die voor iets anders worden gebruikt dan waarvoor ze oorspronkelijk bedoeld waren. Zo heb ik restaurant De Dakkas in Haarlem gefotografeerd. Dat zit in een kas die bovenop parkeergarage de Kamp in Haarlem is gebouwd.”

Van den Brink streefde niet alleen naar een grote verscheidenheid in gebouwtypes, maar ook naar een variatie in de herbestemmingen. Van kerken die worden gebruikt als museum, sportschool, markthal of kinderspeelpark, tot bunkers die zijn veranderd in een woonhuis of sculptuur, en van een dorpshuis dat als gymzaal fungeert tot een fabriekshal die wordt gebruikt als kunstbeurs. „Opvallend vaak krijgen dat soort gebouwen een sociale of culturele bestemming”, zag Van den Brink. „Zoals een kerk in Oosterend op Texel. Die dient nu als ruimte waar plaatselijke kunstenaars hun werk tegen een geringe vergoeding kunnen tentoonstellen. Het is ontroerend om te zien hoe tientallen vrijwilligers hun ziel en zaligheid in die kerk stoppen.”