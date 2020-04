Hoe de wereld wordt aangestuurd vanuit de woonkamer

Geconfronteerd met het coronavirus wordt niemand gespaard. En ook in het aanzicht van de webcam blijken we allemaal gelijk.

Zelfs al zou je nog zo je best doen, privé en werk scheiden lukt niemand meer. De wildgroei aan videogesprekken toont collega’s een genadeloze blik op een rommelige boekenkast of stervende kamerplant.

Ook in coronatijd houdt de Antwerpse burgemeester Bart de Wever het huis graag stofvrij.

Ook de wereldpolitiek wordt inmiddels vanuit de woonkamer aangestuurd. Overal gingen politici, van parlementariër tot president, de afgelopen weken in quarantaine of thuis-isolatie. En dankzij de foto’s die ze ervan verspreidden, kunnen we nu meekijken in het politieke interieur.

Natuurlijk: alles is strategie, en politici deinzen er ook in normale tijden niet voor terug hun privéleven af en toe uit te venten. Maar de coronakiekjes lijken toch iets minder geënsceneerd, alsof we even door het sleutelgat naar binnen kunnen gluren. Natuurlijk weet je best dat Brexit-onderhandelaar Michel Barnier met opzet voor zijn rijkgevulde boekenkast is gaan staan – eerlijk: wie doet dat niet? En dat Justin Trudeau zijn werkkamer én keuken laat zien sluit uiteraard mooi aan bij het het door hem gewenste imago van geëmancipeerde überman. Maar in vrijwel elke foto valt je ook iets onverwachts op – een buitenissig beeldje, een vreugdeloos Ikea-prul of een ietwat ordinair breedbeeldscherm. Een rommelig bureau of juist een overdaad aan multomappen die een ziekelijke neiging tot ordening onthult.

Minister Cora Van Nieuwenhuizen met hondsculptuur op het balkon. SP-leider Lilian Marijnissen maakt het huiselijk met zachte verlichting, veel vaasjes en een (paas?)tak. De keuken van Carola Schouten ziet er niet uit alsof hij intensief gebruikt wordt. De Canadese premier Justin Trudeau vlogt vanuit de keuken en vanachter zijn bureau. (met schemerlampje). Michel Barnier positioneert zich – and don’t we all – graag voor de boekenkast. Downing Street 10 kenden we natuurlijk al. Maar: wederom boeken. Een ietwat treurige Ikea-bank bij voorzitter van het Europees Parlement David Sassoli. Wel voldoende wijnglazen. De Duitse minister van Financiën Olaf Scholz deelde een foto van zijn – uiteraard – sobere balkon.

Het sobere balkonmeubilair van de Duitse minister van Financiën verraadt een spartaanse levensgang. VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff heeft zijn platencollectie net te netjes aan de muur hangen om een echte muziekliefhebber te zijn. En de kaarsjes, vaasjes en bloemtakken van SP-leider Lilian Marijnissen zijn eerder bourgeois dan radicaal.

Natuurlijk hebben de politieke inkijkjes allemaal een boodschap. De eerste: niemand is te belangrijk om zich aan de regels te onttrekken. Als de premier van Canada kan thuiswerken, kan jij dat ook. En tegelijk is dat allerminst een vrijbrief om te gaan niksen, en gaat het werk onverminderd voort, aan keuken- of balkontafel, onder de schemerlamp met de wijnglazen binnen handbereik.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 2 april 2020