Bouw nieuwe windmolens op eiland Neeltje Jans mag doorgaan

De bouw van nieuwe windmolens op het Zeeuwse eiland Neeltje Jans mag doorgaan. De Raad van State heeft de bezwaren van het themapark Deltapark Neeltje Jans afgewezen. Het is volgens de Raad niet aannemelijk dat het geluid, de schaduwen, het gevaar van ongelukken of de zichtbaarheid in het uitzicht leiden tot schade voor het toerisme.

Alle argumenten die het Deltapark had aangevoerd om de windmolens tegen te houden, werden verworpen. De extra geluidsoverlast blijft volgens de hoogste bestuursrechter binnen aanvaardbare grenzen - zeker omdat het in het gebied toch al lawaaiig is, ook door een weg, de scheepvaart en industrie. De windmolens komen verder niet te dichtbij het park te staan om een gevaar te vormen als ze kapot gaan en brokstukken naar beneden vallen.

Slagschaduwen of schitteringen van de draaiende bladen zullen voor de medewerkers waarschijnlijk niet tot grote problemen leiden, al is het maar omdat de schaduwen volgens onderzoek zo’n tien uur per jaar te zien zijn in het park. Dat de windmolens op verschillende plekken opduiken in het uitzicht, vindt de Raad van State eveneens aanvaardbaar, mede omdat ze in clusters bij elkaar worden geplaatst. Al met al weegt het nut van de windmolens met het oog op het behalen van de klimaatdoelstelling zwaarder.

Maximale ‘tiphoogte’

Op Neeltje Jans staan al windturbines, maar die zijn kleiner dan de molens die er nu geplaatst zouden moeten worden. Ook zijn er plannen voor twee nieuwe windparken met een maximale ‘tiphoogte’ (de hoogste afstand van het puntje van het rotorblad tot de grond) van 210 meter. Met name windmolens die relatief dichtbij het themapark gebouwd zullen worden, zag het Deltapark niet zitten.

Neeltje Jans was een werkeiland dat sinds de voltooiing van de stormvloedkering in 1986 niet meer wordt gebruikt. Er is een duinlandschap aangelegd. Op het eiland wordt nu informatie gegeven over de Deltawerken. Ook heeft het een attractiepark met onder andere een aquarium en een waterpark. Het eiland is onderdeel van het Nationaal Park Oosterschelde. Het themapark trekt 250.000 tot 300.000 bezoekers per jaar.