Animal Crossing: samen even digitaal een luchtje scheppen

Het strand is wit, de golven slaan geruststellend over het zand. De zon gaat onder en jij hebt op je strandstoeltje naast het kampvuur een prachtig uitzicht over de oceaan. Achter je rent een tijgertje met een vlindernet over het gras; een goede vriend komt naast je zitten.

Videogame Animal Crossing was altijd al escapisme op het meest vriendelijke niveau. Groene weiden, lieve beestjes, veel te doen en alles om je heen is maakbaar. Maar de nieuwe editie van deze ‘slice-of-life’-game, Animal Crossing: New Horizons, die eind maart verscheen voor de Nintendo Switch, is nog niet eerder zo nodig geweest. Daar is iedereen het over eens. Lees sociale media en zie alle gamers die nu zelfgemaakte digitale kleertjes, screenshots van tuintjes en virtuele huiskamers uitwisselen. Mensen delen ‘vriendencodes’ met jan en alleman zodat ze toch even, ergens, in de digitale buitenlucht kunnen samenkomen.

Het ritme van deze game is ideaal voor dit moment. Het schikt zich naar onze tijd; elke dag in de werkelijkheid is een dag in de game. Begin je op dag één aan het bouwen van een huis, dan staat die er pas morgen. Het dwingt je om rustiger te worden, meer te genieten van de kleine dingen die je wél kan doen. Langzaam bouwen aan iets groters.

Vissen in de rivier

Op dag één arriveer je op een onbewoond eiland. Kapitalist Tom Nook wil je wel geld lenen om er een tentje neer te zetten. Daarna word je losgelaten. Je kan vlinders vangen, in de rivier vissen. Fruit telen en verkopen, of op onderzoek gaan naar andere eilanden om nieuwe bloemsoorten te vinden.

Het verdiende geld – ‘klingels’, in de aandoenlijk Nederlandse vertaling – kan je gebruiken voor alles, van broeken en strandstoelen tot watercoolers. Elke dag zet de winkelier van Animal Crossing andere zaken in de verkoop: elke ochtend is er een reden om het spel even aan te zetten.

Alles is maakbaar. Je kan zelf kiezen waar nieuwe beestjes gaan wonen, waar het museum komt, hoe je je huis inricht. Dat heerlijke plekje bij het strand? Zelf opgezet. Dat aquarium? Gevuld met vissen die je zelf ving. Dat schilderij? Zelf getekend. Tijdens een presentatie van Nintendo aan recensenten werd duidelijk hoe ver dit kan gaan: met de tijd kun je wegen aanleggen, stranden verleggen en meertjes maken.

Dat legt wel veel verantwoordelijkheid bij de speler. Het spel geeft je handvaten – zo kun je dagelijks voor bepaalde activiteiten punten krijgen, die je weer kan inzetten om bijvoorbeeld vliegtickets naar nieuwe eilanden te kopen. Maar wat je wil doen? Dat is aan jou. Wil je de vlindertuin van het museum vullen met zoveel mogelijk vlinders? Of heb je misschien grote ambities voor de aanbouw en inrichting van een grote keuken? Of toch dat zitje, met ruimte voor vrienden, die je online kan uitnodigen om op je eiland te komen?

Het kan dagen duren om zo’n project af te maken, om genoeg geld te verdienen, de juiste bouwtekeningen te vinden voor het meubilair, met het juiste gereedschap de juiste grondstoffen te verzamelen, en op de juiste plekken te investeren in de ontwikkeling van je eigen dorp. Op een of andere manier maakt Animal Crossing het makkelijk, zelfs heerlijk, om je in al die kleine dingen te verliezen.

Soelaas

Animal Crossing lag net als het brute Doom uit noodzaak vervroegd in de schappen, en fans van beiden, snakkend naar wat afleiding, hebben elkaar gevonden. Tekeningen van poezebeestjes met geweren en gespierde mariniers met vlindernet vliegen over internet. Als er een bewijs is dat games soelaas kunnen bieden voor de eenzame mens in onzekere tijden, dan laat het medium zich hier van zijn beste kant zien. Lang leve Animal Crossing: op dit strand is iedereen welkom.