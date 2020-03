Het valt niet mee, het binnenzitten in coronatijd. De frisse neus halen wij in onze stadstuin, mijn volwassen zoon met een beperking houdt van magneetvissen. Die hobby is even stopgezet en wij graven nu in de tuin naar bodemschatten. ’s Ochtends help ik de natuur een handje uit de keukenla. Als hij die dag een groot mes opgraaft, veins ik verwondering en maak de vondst interessanter met verhalen over de oorlog. Hij bestudeert de bodemvondst, ‘de Hema’ leest hij en legt het mes weg.

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl