Virtueel racen in de VS dankzij corona: vol gas op zolder of in de garage

Nog voordat de coureurs zondag de pedalen van hun simulators mochten indrukken voor de tweede virtuele NASCAR-race van het jaar, verscheen Mike Weir in beeld, die samen met Jerry Garcia de roemruchte band Grateful Dead heeft opgericht. Vanuit zijn zelfisolatie in Californië – de 72-jarige zanger behoort tot de risicogroep in deze coronacrisis en woont in een van de zwaarst getroffen staten van de Verenigde Staten – zong Weir het Amerikaanse volkslied. Fox Sports, dat de virtuele races op tv laat zien, bracht de volle tribunes van de Texas Motor Speedway in beeld en bij de laatste strofen van Weirs versie van Star Spangled Banner applaudisseerden de 200.000 toeschouwers.

In hun woonkamer, slaapkamer, garage, kelder of werkkamer zaten 35 coureurs klaar voor de tweede race in de klasse waarin in het echt wordt gereden met opgevoerde en gepimpte versies van auto’s die voor iedereen te koop zijn: NASCAR (National Association for Stock Car Auto Racing). Allemaal op hun computer verbonden met iRacing, een (betaal)game die aan zijn twaalfde jaar bezig is en mede dankzij partners als IndyCar, NASCAR en autofabrikanten steeds dichter in de buurt komt van het echte werk. Sommige coureurs in een simulator van een paar honderd dollar, op een gewone stoel met op bureau of tafel een stuur en een computer, anderen in een simulator van rond de 40.000 dollar.

In die laatste categorie Denny Hamlin, winnaar van de eerste race, anderhalve week geleden op het circuit van Homestead, bij Miami. In een race die bedrieglijk echte beelden opleverde. Op blote voeten gasgevend en remmend, passeerde Hamlin in de laatste ronde Dale Earnhardt jr. – zo rijdt hij virtueel nou eenmaal het liefst. Een ongelukje mocht de pret niet drukken. Tijdens de race over 100 ronden van anderhalve mijl (circa 240 kilometer) in zijn woonkamer, reikte zijn dochter van 7 hem een blikje cola aan. Waarmee een beetje was geschud, zodat de frisdrank over zijn broek en dure simulator spoot. Desondanks wist Hamlin zijn Toyota op koers te houden voor de overwinning. Na afloop haastte de winnaar zich om te zeggen dat een duurdere simulator de ervaring mooier maakt maar niet per se beter is; alle auto’s moeten het met dezelfde afstelling doen.

IndyCar in New York

Afgelopen zaterdag, een week na deze eerste virtuele NASCAR-race met uitsluitend coureurs die ook in het echt tegen elkaar rijden, was het in de VS de beurt aan hun collega’s in IndyCar. In die klasse vertonen de auto’s grote gelijkenis met de wagens in de Formule 1 – ze gaan alleen nog harder. Fans mochten tot een dag vóór de race kiezen op welk circuit die gehouden zou worden. De meeste stemmen gingen naar Watkins Glen, in de heuvels van upstate New York, de staat die het hardst getroffen is door de coronacrisis.

De Braziliaanse IndyCar-coureur Tony Kanaan achter zijn simulator thuis in Indianapolis. Foto Michael Conroy/AP

Waar het NASCAR-seizoen al in februari was begonnen (in Daytona) en als gevolg van de coronacrisis werd stilgelegd, was de openingsrace in IndyCar op 15 maart de eerste die geschrapt werd. Een paar dagen voordat in de stratenrace van St. Petersburg (Florida) de lichten voor de 25 coureurs op groen zouden gaan, had de Wereldgezondheidsorganisatie de corona-epidemie opgeschaald tot pandemie. Voorlopig dus ook geen IndyCar-races – de legendarische Indy500, die sinds 1911 gehouden wordt, verhuist voor het eerst naar eind augustus. De IndyCar-coureurs stapten zaterdag in de simulator voor de American Red Cross Grand Prix. Het Rode Kruis trad als sponsor op om tijdens de coronacrisis meer bloeddonoren te kunnen werven – ‘Download the blood donor app. You can make the difference’.

‘Sim racing’ is tijdens de coronacrisis een welkom alternatief. Veel coureurs gaan de deur niet uit en hebben zo van de nood een deugd gemaakt. En de fans die (moeten) binnenblijven, kunnen hun favoriete coureurs toch aan het werk zien. De races worden door Fox Sports uitgezonden (NASCAR) of gelivestreamd (IndyCar), en becommentarieerd door dezelfde presentatoren en oud-coureurs die de echte races verslaan. Als gevolg van de coronarestricties zitten ze nu wat verder van elkaar.

De kijkcijfers vallen niet tegen. De eerste race, in Homestead, werd op tv door iets meer dan 900.000 mensen gezien. Dat is veel, aangezien er vorig jaar gemiddeld bijna drie miljoen mensen per race NASCAR volgden, beurtelings uitgezonden door Fox Sports en NBC. Wat meespeelt is dat iRacing het echte werk zo dicht benadert; elke stuurbeweging heeft invloed op het gedrag van de auto in de game. De circuits zijn angstwekkend precies ‘nagebouwd’: het asfalt van de echte circuits is met lasertechnologie gescand zodat alle hobbels en andere oneffenheden voor gameracers voelbaar zijn. Coureurs maken pitstops en moeten brandstofverbruik en bandenslijtage in de gaten houden.

Even resetten

Een groot voordeel is dat de deelnemers ongedeerd blijven. Grote crashes zijn er in het virtuele racen wel. Even resetten en je kunt je weg vervolgen. Zo raakte in de eerste NASCAR-race oudgediende Jimmie Johnson met zijn virtuele Chevrolet in Homestead zowat alles wat je kan raken toen hij op hoge snelheid spinde. De 44-jarige coureur, die vier jaar geleden op het echte asfalt van dat circuit zijn zevende NASCAR-titel veroverde, maakte achter het stuur van zijn simulator een povere indruk. In NASCAR is hij bezig aan zijn laatste seizoen en hij stond op het punt volgende maand te gaan testen in IndyCar. Door de coronacrisis moet die test even op zich laten wachten, maar hij debuteerde zaterdag in de simulator in zijn garage wel in de virtuele IndyCar, om een dag later weer de tweede virtuele NASCAR-race te rijden.

Waar Hamlin een grote naam is, zijn de winnaars van de races in het voorbije weekend, Sage Karam (IndyCar) en Timmy Hill (NASCAR) kleinere spelers in de belangrijkste racecompetities in de VS. De 25-jarige Karam en de 27-jarige Hill wonnen nog geen (echte) race, maar ze behoren in het virtuele racen tot de top. Hill behaalde zondag zijn 476ste zege in iRacing, maar voor hem geen eerbetoon ten overstaan van duizenden fans bij de finish. Hij nam genoegen met telefonische felicitaties en tweets, en als beloning van zijn vrouw een glas koude melk.

IndyCar-coureur Sage Karam viert zaterdag in zijn virtuele Chevrolet de overwinning. Foto Chris Graythen/Getty Images

De races zijn meer dan tijdverdrijf voor coureurs en fans. Ze vormen de kapstok voor allerlei activiteiten die verband houden met de strijd tegen het coronavirus. Bij de Charlotte Motor Speedway, in North Carolina waar de meeste NASCAR-teams hun thuisbasis hebben, kunnen mensen zich laten testen op corona. Op z’n Amerikaans: zonder dat ze uit hun auto hoeven, waardoor er minder kans is besmet te worden of anderen te besmetten. Op sommige circuits kan bloed worden gedoneerd, NASCAR-sponsors leveren gratis maaltijden aan hulpverleners en via de NASCAR-website wordt geld ingezameld voor slachtoffers. Winnaar Hamlin van de eerste virtuele NASCAR-race doneerde zijn prijzengeld en deed daar 100 dollar per ronde die hij aan de leiding ging bovenop; in totaal 6.400 dollar. Door Coca-Cola gesponsorde coureurs verhoogden dat bedrag tot 40.000 dollar – toevallig ook de prijs van Hamlins racesimulator.

Zandvoort

De virtuele NASCAR-races volgen vooralsnog de echte racekalender. In IndyCar gaan ze er iets creatiever mee om. In totaal rijden ze in die klasse zes races; de laatste op een circuit dat de coureurs of de fans mogen kiezen. Er is één beperking: het mag geen circuit zijn waarop IndyCar-races worden gehouden. Spa-Francorchamps en de oude, 25 kilometer lange Nürburgring worden al genoemd als kanshebbers. Zelfs Zandvoort zou kunnen, maar aangezien dat circuit in de VS alleen naam heeft bij gepensioneerde racers als Mario Andretti en Arie Luyendyk is dat slechts een theoretische mogelijkheid. Het circuit van Zandvoort is wel een van de 98 circuits die – net als Spa-Francorchamps en de oude ‘Ring’ - voorkomen in het bestand van iRacing. Voor gameracers – ook Max Verstappen is een liefhebber - is het circuit in de duinen 365 dagen per jaar, 24 uur per dag beschikbaar.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 1 april 2020