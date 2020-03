Vanavond waarschijnlijk verlenging coronamaatregelen, maar tot wanneer?

Het kabinet neemt dinsdagmiddag in een crisisberaad nieuwe besluiten over de maatregelen die de afgelopen weken zijn afgekondigd om het coronavirus in te dammen. Naar verwachting zullen de maatregelen die nu gelden worden verlengd, maar met welke termijn precies, is nog de vraag.

De meeste coronamaatregelen, zoals het sluiten van scholen, restaurants en cafés, zijn van kracht tot volgende week maandag 6 april. Nu het aantal mensen dat in een ziekenhuis op de intensive care ligt sneller oploopt dan aanvankelijk was voorzien, is de verwachting dat die maatregelen verlengd zullen worden. Verscheidene media meldden maandag al dat hierover in politiek Den Haag inmiddels overeenstemming is bereikt. In het crisisberaad dat dinsdagmiddag om 16.00 uur begint zal het kabinet de knoop definitief doorhakken. Daarna volgt om 19.00 uur een persconferentie op het ministerie van Justitie en Veiligheid waar het besluit wordt toegelicht.

Het Outbreak Management Team (OMT), een orgaan van medisch specialisten dat het kabinet adviseert over het coronavirus, wil volgens RTL Nieuws dat de maatregelen worden verlengd tot eind april of begin mei. De verwachting is dat het kabinet dat advies zal overnemen. Premier Mark Rutte (VVD) heeft gedurende de coronacrisis meermaals benadrukt dat het kabinet constant de adviezen van experts volgt. De ‘social distancing’-maatregelen, anderhalve meter afstand houden en zoveel mogelijk thuisblijven, zullen dan ook blijven staan. Ook het verbod op bijeenkomsten met een meld- en vergunningsplicht, zoals Koningsdag en Bevrijdingsdag, dat tot 1 juni geldt, zal naar verwachting blijven staan.

Lees ook: In Zeeland is het crisistijd, niet langer vakantietijd

Meivakantie

Het OMT zou ook geadviseerd hebben binnenlandse vakanties tegen te gaan. De meivakantie staat in Nederland van 25 april tot en met 3 mei gepland. Normaal gesproken trekken veel Nederlanders er dan op uit. Verschillende veiligheidsregio’s, zoals Zeeland en Twente, hebben inmiddels zelf al besloten toeristen te weren. Het OMT zou hebben aanbevolen dit in een keer te regelen voor het hele land, door alle hotels, vakantieparken en campings te sluiten. Ook daarover zal in het crisisberaad besloten worden. Nieuwe maatregelen worden niet verwacht, omdat het beeld is dat de richtlijnen redelijk goed worden nageleefd. De vraag is vooral hoe lang de scholen en de horeca gesloten blijven.

Met een lange verlenging, bijvoorbeeld tot 1 juni, geeft het kabinet het signaal af dat het nog een tijd gaat duren voordat de maatregelen opgeheven kunnen worden, en dat mensen zich daarop moeten voorbereiden. Een kortere verlenging geeft het signaal dat maatregelen wellicht eerder kunnen worden afgeschaald.

Lees ook: Opiniestuk Denise de Ridder: 'Leg beter uit hoe we ons gedrag moeten aanpassen'

Bij de vorige persconferentie over de maatregelen, op 23 maart, waren er vier kabinetsleden die toelichting gaven op de maatregelen. Ditmaal geven alleen premier Rutte en minister De Jonge tekst en uitleg over de gemaakte keuzes. Het kabinet wil daarmee laten zien dat het geleerd heeft van de vorige persconferentie, die Rutte zelf als ‘rommelig’ typeerde. Na die toelichting ontstond bij het publiek toch verwarring over de interpretatie van de aangekondigde maatregelen. Dat kwam het kabinet op veel kritiek te staan.

Rutte beloofde beterschap: „We moeten die persconferenties beter voorbereiden. Het was gewoon niet goed genoeg.”