Vader ontvoerde Insiya krijgt ouderlijk gezag niet terug

Shehzad H., de vader van het in 2016 ontvoerde meisje Insiya, krijgt het ouderlijk gezag over zijn dochter niet terug. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam dinsdag bepaald. Het hof vindt dat H. het ouderlijk gezag niet toekomt, omdat hij nauwelijks heeft meegewerkt aan het onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming naar de situatie van Insiya. Het inmiddels zesjarige meisje, dat nog altijd bij haar vader in India verblijft, wordt nu aan de moeder toegewezen.

Insiya werd in september 2016 met geweld meegenomen uit de woning van haar oma in Amsterdam. De ontvoerders gaven haar vervolgens aan H., die eerst naar Duitsland en daarna naar India vluchtte. Volgens het OM heeft H. de ontvoering van zijn dochter georganiseerd. De ontvoerders, die vorig jaar celstraffen tot vier jaar opgelegd kregen, zeiden tijdens het proces dat H. hen tienduizenden euro’s beloofde voor de ontvoering. Na de ontvoering werd een amberalert verzonden.

Contact via Skype

De moeder van Insiya heeft haar dochter sinds de ontvoering niet meer gezien. De twee hebben sporadisch Skype-contact. Volgens het hof voorkomt H. dat die contacten vaker plaatsvinden.

De ouders van het meisje zijn nog altijd verwikkeld in een echtscheidingsprocedure. Woensdag deed het gerechtshof daarin een tussen-uitspraak, met het oordeel dat Insiya aan de moeder wordt toegewezen.