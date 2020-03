Kabinet verlengt beperkende maatregelen tot en met 28 april

De maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, worden tot en met 28 april verlengd. Dat hebben premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) dinsdagavond aangekondigd tijdens een speciale persconferentie. Voor grote evenementen gold al dat deze tot begin juni waren verboden.

De verlenging betekent onder meer dat horeca, musea, sportclubs en scholen tot 28 april gesloten zullen blijven. Ook zogenoemde contactberoepen (zoals kapsters) mogen voorlopig niet uitgevoerd worden. Ook blijft het advies van kracht om 1,5 meter afstand te houden en zoveel mogelijk thuis te werken. Het kabinet volgt met de verlenging van de maatregelen het advies van het Outbreak Management Team, waarin ook het RIVM zitting neemt.

Aanvankelijk werd besloten om de scholen en de horeca tot 6 april dicht te houden. Het kabinet verlengt die periode nu om de druk op de zorg te verlichten. IC-afdelingen van ziekenhuizen kampen met veel meer opnames dan eerder was voorspeld.

Geen keuze

„Het verloop van de besmettingen en het aantal IC-opnames laat geen ander besluit toe”, aldus de premier. Een week voor 28 april wordt gekeken of de maatregelen opnieuw verlengd moeten worden. Rutte wilde dinsdag niet zeggen hoe groot de kans is dat dat gebeurt, maar hij benadrukte dat na 28 april waarschijnlijk nog geen sprake zal zijn van de „oude situatie”.

Rutte: „Wat je hoopt is dat je dan heel voorzichtig delen van het normale leven kan oppakken, maar ook dat is niet zeker. Het is goed mogelijk dat we ook na 28 april op dit niveau door moeten.” Daarom adviseerde de premier Nederlanders geen plannen voor de meivakantie te maken. De maatregelen worden nu niet meteen voor een langere periode verlengd, omdat volgens Rutte nu niet verder dan drie à vier weken vooruit gedacht kan worden.

‘Nederland houdt zich goed aan de regels’

De premier stelde dat Nederland zich „goed aan de regels houdt” en dat dit aan het aantal opnames in ziekenhuizen is terug te zien. Wel benadrukte hij dat het van belang is dat dit de komende tijd zo blijft. Vooralsnog is er geen aanleiding om op een volledige lockdown over te gaan. Ook sprak Rutte zijn bewondering uit voor het „aanpassings- en improvisatievermogen van zowat iedereen in ons land”. Hij refereerde onder meer aan ouders die hun kinderen thuis doceren, het zorgpersoneel en supermarktmedewerkers. „Buiten oorlogstijd is dit een van de hevigste crises waar wij in Nederland ooit doorheen zijn gaan”.

Minister de Jonge uitte tijdens de persconferentie zijn zorgen over de capaciteit van ziekenhuizen. Zondag aanstaande moeten er 2.400 bedden op de intensive care gereed zijn. De afgelopen 24 uur zag het RIVM 175 nieuwe meldingen binnenkomen over sterfgevallen door Covid-19. Dat betekent dat er in Nederland tot dusver meer dan duizend mensen aan de gevolgen van het coronavirus zijn overleden. Op dit moment zijn 1.136 mensen opgenomen op de intensive care, meldt de Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) op basis van de laatste cijfers.