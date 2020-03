RTL: geen strafbare feiten tijdens realityshow De Villa

In het RTL-programma De Villa, dat in november van tv is gehaald naar aanleiding van ogenschijnlijk seksueel grensoverschrijdend gedrag, is geen sprake geweest van strafbare feiten door deelnemers. De montage, onder verantwoordelijkheid van producent Blue Circle en RTL, werkte die beschuldigingen in de hand. Bij de montage „zijn ongelukkige inschattingen gemaakt, waardoor in de media en bij kijkers de perceptie kon ontstaan dat er strafbare feiten zouden zijn gepleegd”, aldus RTL.

Dat blijkt uit twee onafhankelijke onderzoeken die RTL heeft gelast naar de productie van de realityshow. Een expertcommissie onder leiding van advocaat Richard Korver heeft de ruwe beelden bekeken en gesprekken met betrokkenen gevoerd. Hoffmann Bedrijfsrecherche was verantwoordelijk voor een integriteitsonderzoek naar het productie-, montage- en uitzendproces. „De beelden die de maatschappelijke discussie hebben aangewakkerd, zijn door de montage en onze checks geglipt”, zeg programmadirecteur Peter van der Vorst van RTL. „Dat had nooit mogen gebeuren en dat spijt ons.” Volgens het persbericht zijn op locatie geen onregelmatigheden geconstateerd.

Tim Hofman

De zaak kreeg veel aandacht door BNNVARA-programmamaker Tim Hofman, die op Twitter gewag maakte van een fragment waarbij een mannelijke deelnemer over een vrouw kruipt. In een eerder fragment uit aflevering één was al te zien hoe een man zich opdrong aan een deelneemster die zei dat ze daar niet van gediend was.

RTL schrapte daarna de uitzendingen van De Villa, haalde uitgezonden afleveringen offline, en kondigde een onderzoek aan. Later werden alle programma’s uit het genre ‘guilty pleasure’ stilgelegd en onderzocht. In het productieproces van al deze programma’s werden geen onregelmatigheden geconstateerd. Temptation Island wordt inmiddels uitgezonden. De Villa zal nooit meer terugkomen.

Van der Vorst haalde in RTL Nieuws kort na de ophef uit naar de programmamakers, die „het ergste hebben gedaan wat je als maker kunt doen”. In een reactie via de RTL-woordvoerder zegt hij nu: „Op dat moment ben ik me kapot geschrokken en die emotie heeft iedereen kunnen zien.”

Privacy

RTL gaat niet in op individuele gevallen en hoopt dat de deelnemers hun privacy terugkrijgen. „Het allerbelangrijkste nu is dat de betrokken deelnemers van De Villa hun leven weer in alle rust kunnen oppakken en buiten de publiciteit blijven. Dat verdienen ze, want dit is voor hen een zware periode geweest.” RTL heeft „aanbevelingen gekregen die onze processen verder zullen verbeteren”, aldus Van der Vorst. „We leggen die vast in een nieuw protocol met als basis aangescherpte ethische normen.”

RTL verbindt geen persoonlijke consequenties aan de fouten die zijn gemaakt. Er is gedurende het onderzoek een verantwoordelijke werknemer op non-actief gesteld door Van der Vorst. „Het onderzoek is afgerond en er hebben goede gesprekken plaatsgevonden. We zijn blij dat deze persoon weer aan het werk is”, laat een woordvoerder weten.