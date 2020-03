Radboud UMC: ontslag internist-oncoloog was terecht

Het Radboud UMC heeft vorig jaar terecht een internist-oncoloog op non-actief gesteld, zo oordeelt het ziekenhuis dinsdag op basis van intern onderzoek naar de arts. De kantonrechter had eind vorig jaar nog bepaald dat het ziekenhuis te weinig bewijs had om de oncoloog te ontslaan. Het afgeronde onderzoek bevestigt volgens het ziekenhuis de eerdere conclusie van „disfunctioneren op communicatief, organisatorisch en medisch inhoudelijk vlak”.

Uit het onderzoek blijkt dat de arts in drie van de 288 onderzochte gevallen door zijn handelen een (mogelijke) calamiteit heeft veroorzaakt. Bij 42 patiëntendossiers was volgens het ziekenhuis bovendien sprake van „ernstige fouten op medisch-inhoudelijk, communicatief of organisatorisch vlak”.

Hoofdbehandelaar

Het Nijmeegse ziekenhuis gaf in september vorig jaar de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) inzicht in de verschillende klachten die het van patiënten had ontvangen over het handelen van de arts. In overleg met de IGJ begon het ziekenhuis een onderzoek naar de dossiers van de patiënten van wie de arts hoofdbehandelaar was geweest, tussen mei 2017 en augustus 2019.

Het Radboud UMC zegt de werkwijze in het ziekenhuis te hebben veranderd na de klachten over de oncoloog. Incidenten zouden nu gezamenlijk door specialisten worden besproken. Ook zijn afspraken gemaakt om specialisten in elkaars dossier te laten kijken om zo de kwaliteit en veiligheid te waarborgen.

Het ziekenhuis zegt nu in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de kantonrechter.