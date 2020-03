Paul Lightfoot en Sol León verlaten na 35 jaar Nederlands Dans Theater

Artistiek directeur en choreograaf Paul Lightfoot (53) en zijn artistieke partner Sol León (51) nemen na 35 jaar afscheid van het Nederlands Dans Theater. Dinsdag werd bekend dat zij op respectievelijk 1 december en 1 oktober uit dienst treden van het internationaal vermaarde gezelschap, waaraan zij als danser en choreograaf waren verbonden. Lightfoot was sinds 2011 ook artistiek directeur. Tevens werd bekend dat NDT in seizoen 2020-2021 geen werk van hen zal uitvoeren. Een positie als ‘associate artists’, waarbij zij één choreografie per jaar voor NDT zouden creëren, hebben zij afgewezen.

Een verrassende wending: toen Lightfoot eind 2018 zijn vertrek als artistiek directeur aankondigde, zei hij samen met León wél te zullen aanblijven als huischoreograaf en artistiek adviseur. Het was een idee waarover in de danswereld al direct wenkbrauwen werden gefronst. Men voorzag dat een dergelijke constructie beoogde opvolgers zou afschrikken. Bovendien is het al dan niet aanhouden van een huischoreograaf typisch de verantwoordelijkheid van een nieuwe artistiek directeur. Toen de Canadese Emily Molnar vorig jaar werd gepresenteerd, zei Lightfoot uit te kijken naar zijn samenwerking met haar.

Klaarblijkelijk is de Raad van Toezicht van NDT tot de conclusie gekomen dat de door Lightfoot gewenste constructie niet werkbaar is. Het persbericht meldt dat tijdens het wervingsproces al is besloten de functie van huischoreograaf te laten vervallen. Tot de definitieve uitvoering van dit besluit kwam het volgens een woordvoerster van het gezelschap pas kort geleden, na maanden van overleg tussen de twee betrokken partijen: Lightfoot en León, en de Raad van Toezicht.

‘Afstand nemen’

In een reactie laten Lightfoot en León weten: „Wij accepteren en respecteren de verandering die de Raad van Toezicht bij NDT doorvoert. Een nieuwe richting zonder huischoreografen. Wij zullen daarom een periode afstand nemen, na 35 jaar onderdeel te zijn geweest van de organisatie.”

In de praktijk betekent dit dat het succesvolle duo voorlopig geen nieuw werk voor de groep zal maken. Ook zullen de circa zestig balletten die zij voor NDT maakten tijdelijk niet meer beschikbaar zijn voor het seizoensrepertoire. Saillant detail is dat NDT-icoon Jirí Kylián in 2014 eveneens een moratorium instelde op de uitvoering van zijn choreografieën door NDT. Pas vorig jaar werd zijn werk weer gedanst. Kyliáns bedoeling was Lightfoot en het gezelschap te stimuleren tot het kiezen van een noodzakelijke, nieuwe artistieke koers, zonder de ‘last’ van Kyliáns erfenis.

Het is nu afwachten of aankomend artistiek directeur Molnar de speelruimte die door dit tweede moratorium ontstaat daadwerkelijk zal weten te benutten voor de wezenlijke vernieuwing die NDT nodig heeft om weer aan te sluiten bij de internationale artistieke voorhoede.

Lightfoot en León laten weten vooralsnog geen duidelijk omschreven plannen voor de toekomst te hebben. Enige vaste verbintenis met een ander gezelschap is voorlopig ook niet aan de orde. „Eerst gaan we even ademhalen”, aldus Lightfoot via een audiobericht. „Wel staan er al wat projecten op stapel.” León: „In zekere zin omarmen we dit als een mogelijkheid om vooruit te kijken naar nieuwe avonturen.”