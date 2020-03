Miljard dollar voor ontwikkeling coronavaccin

De Amerikaanse farmaceutische gigant Johnson & Johnson investeert samen met de Amerikaanse regering een miljard dollar (zo’n 900 miljoen euro) in de productie van een mogelijk vaccin tegen Covid-19. Dat zou begin volgend jaar op de markt moeten komen.

De farmaceut werkt niet als enige bedrijf aan een vaccin. Op tientallen plekken wereldwijd wordt onderzoek gedaan, ook in Nederland. Dat gebeurt op basis van de genetische code van het virus dat begin januari door China werd gedeeld.

Het vaccin van Johnson & Johnson wordt ontwikkeld door het Nederlandse farmaceutische bedrijf Janssen V&P in Leiden, onderdeel van Johnson & Johnson. De farmagigant hoopt het vaccin in september via klinische studies op mensen te testen. In ruil voor de investering krijgt Johnson & Johnson geld van de Amerikaanse regering om zijn productiecapaciteit in de VS fors op te schroeven, zodat een nieuwe fabriek gebouwd kan worden. In totaal moeten een miljard doses worden ontwikkeld.

Nog niet duidelijk is of het experimentele vaccin werkt en veilig is. Dat zal eind dit jaar moeten blijken

Hanneke Schuitemaker, hoofd virale vaccins bij Janssen en hoogleraar virologie, is blij met het vrijgekomen bedrag. „Het is een mooie erkenning van Nederlands product.” Het bedrijf heeft volgens Schuitemaker nog twee back-up-vaccins achter de hand.

Desondanks begint Johnson & Johnson wel al met het op grote schaal voorbereiden van de productie van het middel. Dat is volgens het bedrijf nodig om het binnen afzienbare tijd gereed te hebben. Johnson & Johnson doet sinds begin dit jaar al onderzoek naar verschillende mogelijke middelen tegen het Covid-19-virus.

Het ontwikkelen van een vaccin is niet eenvoudig: nog nooit eerder is een vaccin tegen een menselijk coronavirus succesvol gemaakt. Toen sars in 2003 om zich heen greep, was een vaccin tegen het virus wel in de maak. Het werd alleen nooit goed getest bij patiënten omdat de epidemie inmiddels alweer voorbij was. Toch kan de kennis van toen nu opnieuw worden ingezet omdat het virus dat sars veroorzaakte, nauw verwant is aan het nieuwe coronavirus.

Andere kandidaat-vaccins

Behalve farmaceutische bedrijven werken ook universiteiten en biotechondernemingen aan kandidaat-vaccins. Biotechbedrijven Inovio en Moderna zijn tevens volop aan het testen. Moderna begon eerder deze maand als eerste bedrijf met het testen van het kandidaat-vaccin op mensen, om te kijken of het veilig is. De universiteit van Oxford hoopt hiermee snel te volgen. De universiteit wil volgende maand een experimenteel vaccin voor het eerst op vrijwilligers testen.

Behalve in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk wordt ook in China en Duitsland gewerkt aan vaccins. Het Duitse CureVac ontving twee weken geleden hiervoor 80 miljoen euro investeringsgeld van de EU.

