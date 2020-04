Kijktips voor streamingplatforms

Winnaar Movies That Matter

Het Movies That Matter Festival in Den Haag ging niet door, de jury van het festival heeft de hoofdprijs online gegund aan Stop Filming Us van Joris Postema, vanaf 2 april te zien op Picl en 16 april – met pas – ook op Vitamine Cineville. Debat én zelfreflectie van een filmmaker over Afrikaanse beeldvorming in Congo, neokoloniale echo’s en het witte-redder-syndroom.

Amazon gaat Nederlands

Nu Amazons webwinkel de bestorming van de Nederlandse markt inzet, vult zijn – met 3 euro zeer goedkope – streamingdienst Amazon Prime zich met Nederlandse content. Romkoms als Bon Bini Holland 2 en Verliefd op Cuba, jeugdfilms als Superjuffie en Kruimeltje, plus het oeuvre van regisseur Fons Rademakers, van Het Mes tot en met Max Havelaar. En dan is er binnenkort ook nog Jiskefet.

Epische geschiedenis Europa

Voordat regisseur Pawel Pawlikowski doorbrak met speelfilms als Ida en Cold War, maakte hij documentaires voor de BBC. Vier daarvan staan nu gratis op zijn Vimeo-kanaal. From Moscow to Pietushki (1990), Dostoevsky’s Travels (1991), Serbian Epics (1992) en Tripping With Zhirinovsky (1993) zijn net als zijn speelfilms epische geschiedenissen over het Europa van de 20ste eeuw, meer verteld in beelden dan woorden. Zo reist hij met de achterkleinzoon van schrijver Fjodor Dostojevksi door Europa en luistert hij hoe Serviërs eeuwenoude volksliedjes en gedichten tijdens de burgeroorlog in ex-Joegoslavië gebruiken als oorlogspropaganda.

Amerika door een vergrootglas

De Amerikaanse filmmaker Penny Lane is een terugkerende gast op het International Film Festival Rotterdam, waar onlangs haar nieuwe documentaire Hail Satan? te zien was. Zij kijkt naar de Verenigde Staten door een vergrootglas en zette al haar oude films gratis op Vimeo. Of het nou haar eerste lange film Our Nixon (2013) is, waarin super 8-films van drie medewerkers van de Amerikaanse president een fascinerende kijk op Watergate geven. Of The Pain of Others (2018) waarin ze YouTube-filmpjes onderzoekt van mensen die zeggen aan de mysterieuze ziekte Morgellons te lijden.

