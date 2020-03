Hoe gul zijn de corona-inhakers?

Een gratis ‘inspirerend’ webinar. Gratis toegang tot een kennisbank. Gratis gebruik van videoconferencing-diensten, gratis samenwerkingssoftware, gratis simkaarten en gratis steun tegen cybercriminelen. Mijn inbox loopt al weken over van de corona-inhakers en het is lastig daarin het kaf van het koren te scheiden. Ik twijfel niet aan een ieders goede bedoelingen, maar gratis is nooit voor niks. Nu de advertentiebudgetten vanwege de coronacrisis acuut bevroren zijn, kun je als bedrijf met een actueel weggevertje gratis publiciteit genereren, of een nieuwe klantengroep aanboren. Win-win, heet het dan.

Gegeven paarden hoor je niet in de bek te kijken. Gelukkig lopen de allerfoutste inhakers toch wel tegen de lamp. Rumag, een social-mediamerk dat T-shirts verkoopt met gekopieerde grappen met.een.puntje.tussen.de.woorden, dacht bij zijn nieuwe coronacollectie vooral aan zichzelf. Quote en tv-programma Zondag met Lubach nagelden Rumag vervolgens vakkundig aan het kruis.

Voor grote techbedrijven is de coronacrisis een uitgelezen kans om zich van hun meest gulle kant te laten zien. Daar hebben ze in ieder geval de middelen voor. Google-holding Alfabet had eind 2019 meer dan 121 miljard dollar in kas. Microsoft heeft 136 miljard dollar cash, Apple ruim 100 miljard. Met Amazon en Facebook erbij kom je tot 450 miljard dollar aan reserves; dit zijn de preppers van de zakenwereld. Maar zijn ze ook bereid te delen?

Google geeft het goede voorbeeld en pakt uit met een donatie van 250 miljoen dollar aan de Wereldgezondheidsorganisatie WHO en nog eens 200 miljoen aan een investeringsfonds voor kleine bedrijven.

Daarnaast geeft Google 340 miljoen dollar aan advertenties weg. Opvallend gebaar, want het is te verwachten dat de grote online-advertentieverkopers het dit jaar voor hun kiezen krijgen. Een eerste schatting houdt rekening met een omzetdaling van 44 miljard dollar voor Google en Facebook samen.

De online-advertentiemarkt loopt leeg maar in de cloud is het drukker dan ooit. De grote verhuurders van clouddiensten – Amazon, Microsoft en ook Google – profiteren van die ontwikkeling.

Uit die hoek komt een andere corona-inhaker: Microsoft meldt dat het gebruik van zijn clouddienst met 775 procent steeg in landen waar een gehele of gedeeltelijke lockdown is. Xbox-eigenaren gamen zich suf en thuiswerkers zoeken elkaar op in samenwerkingspakket Teams, dat afgelopen maand met 12 miljoen dagelijkse gebruikers groeide naar 44 miljoen. Dat was voordat de VS gedeeltelijk op slot gingen.

Vreest niet, de cloud houdt het wel, zegt Microsoft. Het bedrijf heeft wel besloten belangrijke klanten extra goed in de gaten te houden, om noodhulpdiensten en medische instellingen storingsvrij te houden in crisistijd.

Andere gebruikers zullen daar niets van merken, belooft Microsoft. En toch, voor de zekerheid, vraagt het techbedrijf aan spelontwikkelaars om omvangrijke game-updates buiten de piekuren op internet te verspreiden. In de wereldwijde strijd tegen corona lijkt me dat een klein offer.

Marc Hijink schrijft over technologie.

NRC Future Affairs Techredacteur Wouter van Noort over hoe technologie onze samenleving razendsnel verandert Inschrijven