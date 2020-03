Groei neemt af, wel recordaantal meldingen kinderporno

Met driehonderduizend meldingen ontving Meldpunt Kinderporno vorig jaar een recordhoeveelheid berichten van online seksueel misbruik van minderjarigen. Voor het derde jaar op rij nam de groei van het aantal meldingen wel af. Dat heeft het meldpunt dinsdag bekendgemaakt. Twee derde van alle meldingen bevatte illegaal materiaal.

Het aantal meldingen nam ten opzichte van 2018 met 38 procent toe. Een jaar eerder was de groei nog 45 procent. De afname van de groei is volgens het meldpunt een goed teken, maar het noemt de ruim driehonderdduizend meldingen wel een „triest record”. Nederland is nog altijd het land waar de meeste kinderporno wordt gehost, omdat het internetnetwerk hier relatief goed is.

Lees ook: Vijftig kinderen gered dankzij internationaal kinderporno-onderzoek

Afbeeldingen en url’s

De meeste meldingen werden gedaan door wat het meldpunt „het nationale publiek” noemt. Mensen kunnen bij het meldpunt zelf anoniem afbeeldingen en url’s melden waarvan zij vermoeden dat er seksueel misbruik van minderjarigen op te zien is. Die informatie wordt door het meldpunt gecontroleerd en vervolgens wordt bekeken of het beeldmateriaal strafbaar is.

Meldpunt Kinderporno gebruikt sinds vorig jaar voor het detecteren van kinderpornografisch materiaal een zogenaamde hashcheck-server. Met die software kan worden voorkomen dat beelden online worden gezet. De server was in 2019 volgens het meldpunt nog beperkt in de uitwerking, maar zal naar verwachting dit jaar een stuk effectiever zijn.