Golf van woede door Italië over ‘benepen, egoïstisch’ Nederland

Van de president en prominente politici tot de grote kranten en Facebook: er gaat een golf van kritiek en woede op het „benepen” en „egoïstische” Nederland door Italië. Soms wordt het regelrechte haat. Dan worden de slavenhandel en Srebrenica erbij gehaald en wordt opgeroepen tot een boycot van Nederlandse producten en, later, Nederlandse toeristen.

Nederland wordt gezien als de aanvoerder van een campagne tegen Italië nu dat land Europese financiële garanties vraagt voor uitgaven om de gevolgen van de coronacrisis te dempen. Premier Mark Rutte (VVD) en minister van Financiën Wopke Hoekstra (CDA) hebben extra steun geblokkeerd.

Hun coalitiegenoot Gert-Jan Segers (ChristenUnie) nam daar maandagavond in het tv-programma Op1 afstand van. Hij vindt dat de EU landen als Spanje en Italië financieel moet bijstaan in de coronacrisis en pleitte voor „een nieuw Marshallplan”.

Volgens Segers is dit niet het juiste moment om Italië en Spanje op hun begrotingstekorten en oplopende staatsschulden aan te spreken, zoals de Nederlandse regering vorige week deed. „De eerste boodschap moet zijn: we gaan jullie helpen”, zei Segers bij Op1.

Tulpen of chrysanten?

In Italië overheerst de irritatie over de harde opstelling van Rutte en Hoekstra. Oud-premier Romano Prodi zei maandag: „Als de grote crisis komt, aan wie verkopen de Nederlanders dan hun tulpen? Of gaan ze alleen chrysanten produceren?” – een geliefde bloem bij begrafenissen. Premier Giuseppe Conte waarschuwde voor groeiende anti-Europese gevoelens als Europa het niet eens kan worden. En vrijdagavond had president Sergio Mattarella, die zich gewoonlijk buiten het debat houdt, een nauwelijks verhulde oproep gedaan aan Nederland: „Ik hoop dat iedereen doordrongen raakt van de ernst van de bedreiging voor Europa voordat het te laat is.”

In een paginagrote advertentie in de Frankfurter Allgemeine Zeitung roept een aantal prominente Italianen dinsdag de Duitsers op ruimhartiger te zijn dan Nederland. „De Nederlandse houding is in ieder opzicht een voorbeeld van het gebrek aan ethiek en solidariteit”, schrijven de ondertekenaars. „Jullie plaats is aan de kant van de Europese instellingen, met de waarden van vrijheid en solidariteit. Niet als volger van benepen nationaal egoïsme.”

De ondertekenaars zijn gematigde politici als de burgemeesters van Bergamo en Brescia, de twee zwaarst getroffen steden, en die van Bologna, Genua, Milaan en Venetië, en de regiobestuurders van Emilia-Romagna en Ligurië.

Nederland keert zich tegen een groot Europees economisch en sociaal reddingsplan, aldus de ondertekenaars. „Nederland is de staat die al jarenlang met zijn belastingsysteem de grote Europese landen belastinginkomsten onttrekt. Het zijn onze overheidsfinanciën en de sociaal zwakkeren in onze landen die de prijs daarvoor moeten betalen.”

Dubbele moraal

In de Italiaanse media wordt Nederland een dubbele moraal verweten, omdat het als „belastingparadijs” ruimte biedt aan Italiaanse multinationals die niet in eigen land belasting betalen. De krant La Repubblica heeft premier Rutte „wreedheid” verweten. De Corriere della Sera vroeg zich dinsdag af: „Zijn 10.000 doden nog niet genoeg?”

Ook op de Facebookpagina van de Nederlandse ambassade, niet meteen een plaats waar trollen zich verzamelen, is de afgelopen dagen fel gereageerd. De ambassade had een stuk geplaatst van een Italiaanse journalist die begrip vroeg voor de Nederlandse opstelling. In hun reacties riepen mensen op tot een boycot van Nederlandse producten en toeristen. Nederlanders zijn „egoïsten die zich moeten schamen”, ze „graven zich in achter hun welzijn”, zijn „meedogenloze geldwoekeraars”. De slavenhandel werd erbij gehaald, het Nederlandse optreden rond de val van Srebrenica, zelfs de hertog van Alva uit de Tachtigjarige Oorlog.

Ook in Spanje en in Portugal is veel kritiek op Nederland. De Spaanse premier Pedro Sánchez zei op een persconferentie te rekenen op heel Europa. „Spanje heeft de EU altijd gesteund en nu moet de EU achter de zwaarst getroffen landen gaan staan. De EU mag haar burgers niet in de kou laten staan.”

De Amerikaanse president Donald Trump zegde Italië maandag voor ruim 90 miljoen euro aan medische hulpgoederen toe. Het kleine Albanië stuurde in het weekeinde artsen en verpleegkundigen.

