‘De tekst voelt ook niet relevant meer’

‘Het zou mijn vierde avondvullende programma worden, deze week zou ik aan mijn tour beginnen. Maar nu gaat het niet door, alle dertig voorstellingen zijn afgezegd.

„Mijn laatste programma was heel persoonlijk. Bij dit programma dacht ik: ik richt mijn blik juist weer naar buiten. Dus de voorstelling gaat over de wereld van nu: hoe gaat het er daarin aan toe. Maar er is niks meer over van de wereld van nu. En hoe de wereld er straks uit gaat zien, weten we nog niet: gaan dingen echt shiften of gaat het toch weer door zoals het ging. De tekst voelt niet relevant meer, in principe kan ik helemaal opnieuw beginnen.

„Maar ook al moet ik dan een hele nieuwe tekst maken, ik hoop wel dat dingen gaan shiften. Dat deze crisis ons iets brengt. Zelf voel ik nu meer dankbaarheid voor wat er allemaal is, de dingen die je altijd kon doen en die ook altijd maar toegankelijk waren. Daar sta ik nu meer bij stil.

„Ik mis het spelen wel. Ik had veel zin in deze voorstellingen: ik mag weer, dacht ik. Maar goed, ik ben nu thuis kasten aan het opruimen. En ik ben ook weer begonnen een beetje te schrijven: over deze tijd, wat die met je doet.

„Weet je wat raar is? Na de laatste aflevering van Promenade ben ik in het vliegtuig gestapt en hebben we een maand vakantie gevierd in Zuid-Afrika. Begin maart kwamen we terug, een week later ging hier alles dicht. Maar de herinnering aan die onbezorgde reis is nog heel levendig, het contrast is enorm.”

