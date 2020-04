‘Curtiz’: de beroemde regisseur was een rokkenjager en tiran

Casablanca (1942) is een zeer geliefde klassieker. De film kan bogen op prettige acteurs, onder wie Humphrey Bogart en Ingrid Bergman, sprankelende dialogen en memorabele oneliners. Over het moeizame maakproces is al veel geschreven. Zo duurde het lang voordat er een gedenkwaardig einde werd bedacht. Tijdens de opnames van Casablanca was dat er nog niet, wat veel spanningen op de set veroorzaakte.

De film Curtiz, nu te zien op Netflix, speelt zich af ten tijde van de tumultueuze draaiperiode van Casablanca maar handelt vooral over de regisseur van de film, Michael Curtiz. De in Boedapest als Manó Kertész Kaminer geboren Curtiz trok in 1926 naar Hollywood. Hij brak er door met de films die hij met Errol Flynn maakte, waaronder The Adventures of Robin Hood en swashbucklerfilm The Sea Hawk. Hij stond onder contract bij Warner Bros. en kreeg de regie over Casablanca, waarvoor hij zijn enige Oscar ontving.

Het in fraai zwart-wit gedraaide Curtiz laat hem zien als gevoelloze rokkenjager en tiran. Dat verandert als zijn dochter Kitty vanuit New York naar Hollywood komt. Hij heeft haar negentien jaar niet gezien. Voor hem een welbewuste keuze, maar niet een waar zij zich bij neerlegt.

Dit persoonlijke verhaal wordt afgewisseld met de opnames van Casablanca, waarbij de kijker nooit de gezichten ziet van Bogart & Bergman. Probleem van Curtiz zijn vooral de stijve dialogen, wat moeizame scènes en het feit dat je nooit weet wat echt gebeurd is en wat verzonnen (namelijk vrij veel). De film ziet er prachtig uit, dat wel. Gewoon Casablanca opnieuw kijken is misschien een betere optie.

Drama Curtiz Regie: Tamas Yvan Topolánszky. Met: Ferenc Lengyel, Evelin Dobos, Declan Hannigan. Te zien op Netflix ●●●●●

