Culturele sector: richt een garantiefonds voor ons op

De cultuursector vreest dat de steunmaatregelen van het kabinet niet genoeg zijn om te voorkomen dat de coronacrisis leidt tot „onherstelbare gevolgen voor de culturele en creatieve sector”. Dat schrijven een aantal branche-organisaties in een brandbrief aan het kabinet.

De brief is een reactie op de extra maatregelen voor de culturele sector die minister Van Engelshoven (Cultuur, D66) vrijdag aankondigde. Zij regelde daarin onder meer dat de huur van rijksmusea met drie maanden wordt opgeschort en subsidiegeld voor het derde kwartaal nu al kan worden opgevraagd. Ook wordt bekeken of terugbetaling van reeds gekochte kaartjes kan gebeuren in de vorm van vouchers. De maatregelen komen bovenop de algemene maatregelen voor zzp’ers, organisaties en bedrijven.

‘Wanhoop’

In hun brief, die is ondertekend door onder andere Kunsten ’92 en Federatie Creatieve Industrie, schrijven de culturele branche-organisaties dat zij de afgelopen dagen noodkreten ontvingen van hun achterbannen. Samengevat komen die erop neer dat die „de wanhoop nabij zijn”. Volgens de briefschrijvers wordt „de culturele sector vanwege een aantal specifieke kenmerken op ongekende schaal getroffen”.

In een opsomming wijzen zij er bijvoorbeeld op dat bij festivals „een lange voorbereidingstijd moet worden terugverdiend in een relatief korte periode”. Ook vrezen ze voor „regels die niet matchen” als het gaat om de criteria voor omzetverlies. En herinneren ze aan het hoge percentage zzp’ers – zestig procent – „als prangend voorbeeld van het atypische karakter van onze sector”.

Al met al zijn de branche-organisaties bang voor „dreigende faillissementen en het op grote schaal wegvallen van inkomen”. Zij stellen daarom voor dat speciaal voor de culturele sector een overbruggings- en garantiefonds komt. Daarvoor doen ze in hun brief een oproep aan het hele kabinet: „Wij realiseren ons dat de minister van cultuur in deze ongekende crisis de problemen niet binnen het eigen departement kan oplossen en vragen daarom een financieel commitment van het gehele kabinet om dit fonds van de grond te krijgen.”