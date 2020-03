Amsterdamse woningcorporatie Stadgenoot onder verscherpt toezicht

De Amsterdamse woningcorporatie Stadgenoot is onder verscherpt toezicht gesteld van de Autoriteit woningcorporaties (Aw), vanwege zorgen over de bedrijfsvoering en interne controlesystemen. Dat meldt de autoriteit dinsdag. Volgens de Aw is Stadgenoot niet genoeg „in control”.

De Aw zegt het afgelopen jaar meerdere gesprekken te hebben gevoerd met het bestuur en de raad van commissarissen van de Amsterdamse woningcorporatie. Dat contact heeft de zorgen van de autoriteit niet weggenomen. Stadgenoot, dat rond de dertigduizend sociale huurwoningen verhuurt in Amsterdam, kwam eerder dit jaar nog in opspraak nadat bleek dat een financieel medewerker maandenlang forse bedragen had overgemaakt naar een persoonlijke rekening.

Stadgenoot moet voor 1 juli dit jaar met een herstelplan komen. De Aw zal dat plan beoordelen en de uitvoering ervan nauwlettend volgen. Als Stadgenoot zich aan de gemaakte afspraken houdt, dan schrapt de Aw het verscherpte toezicht.