Vader aangehouden op verdenking betrokkenheid gezinsmoord Etten-Leur

Een 33-jarige man is dinsdag opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de gezinsmoord afgelopen weekend in het Brabantse Etten-Leur. Dat heeft de politie dinsdag bekendgemaakt. Het gaat om de vader van het gezin, voor wie de politie een signalement had uitstaan. Bij het drama kwamen twee volwassenen en twee kinderen om het leven.

Afgelopen zaterdag trof de politie na een melding vier lichamen aan in een woning in het Brabantse dorp. Het bleek te gaan om de bewoners: een oma, een moeder en twee kinderen van 2 en 6 jaar oud. Het is niet bekend hoe het viertal om het leven is gekomen.

De verdachte was zaterdag voor het laatst gezien in een supermarkt in Etten-Leur, waarna hij dagenlang spoorloos leek. De politie riep onder andere via Twitter op tot tips die konden leiden tot de aanhouding van de man. De burgemeester van Etten-Leur zei dinsdag te hopen dat de aanhouding rust brengt bij „mensen die angstig waren”.