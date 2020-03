Woede in Italië over Nederlandse ‘meedogenloze geldwoekeraars’

Van de president en de grote kranten tot Facebook: er gaat een golf van kritiek op Nederland door Italië. Soms wordt het zelfs regelrechte haat en worden de slavenhandel en Srebrenica erbij gehaald.

Veel Italianen voelen zich in de steek gelaten door Europa nu het land zo zwaar wordt getroffen door het coronavirus. Op de videotop afgelopen donderdag kon geen overeenstemming worden bereikt over de voorwaarden voor een beroep op het Europese Stabiliteitsmechanisme en over het inzetten van eurobonds om de economische en financiële gevolgen van de pandemie te dempen. Nederland wordt gezien als de aanvoerder in een campagne tegen Italië. Duitsland, Oostenrijk en Finland scharen zich in deze optiek achter de kille woorden van Nederlandse zijde.

Een uur nadat paus Franciscus vrijdagmiddag in een wereldwijd uitgezonden gebedsdienst had gepleit voor saamhorigheid, nam president Mattarella het woord in een toespraak tot de natie. Hij stelt zich meestal terughoudend op in het debat, maar had nu een nauwelijks verbloemde oproep aan Nederland: „Ik hoop dat iedereen volledig, voordat het te laat is, de ernst van de bedreiging voor Europa begrijpt.”

De meeste kranten zijn uiterst kritisch. De Corriere della Sera en La Repubblica schreven de afgelopen dagen over de „wreedheid” van premier Rutte en over Nederland als belastingparadijs voor Italiaanse multinationals, waardoor Italië belastinginkomsten misloopt.

Een dissonant in de media was de Brusselse correspondent van de zakenkrant Il Sole 24 Ore. Die vroeg in een blog begrip voor het Nederlandse standpunt. Hij schreef: „Is het echt verrassend, in een federale context waarin de stabiliteit van de een afhangt van de stabiliteit van de ander, dat Nederland geen gemeenschapsgeld wil lenen zonder voorwaarden en zonder kosten?”

Olandiamo

De Nederlandse ambassade linkte naar het stuk op zijn Facebookpagina, Olandiamo. Dat is niet meteen een plaats waar de trollen van het internet zich verzamelen. Maar in de reacties overheersen, naast een enkeling die de Nederlandse redenering steunt, boosheid en onbegrip.

Mensen roepen op tot een boycot van Nederlandse producten en toeristen. Veel critici verpakken het in argumenten en zeggen dat Europa meer is dan alleen geld. Nederlanders zijn „egoïsten die zich moeten schamen”, ze „graven zich in achter hun welzijn”, zijn „meedogenloze geldwoekeraars”.

De boosheid schiet ook door. De slavenhandel wordt erbij gehaald, Srebrenica, zelfs de hertog van Alva uit de Tachtigjarige Oorlog. Nederland wordt uitgemaakt voor een verzameling „profiteurs, oplichters” wegens zijn rol als belastingparadijs, ze steken je een dolk in de rug, Nederland is „de rotte plek van Europa”.

Bekrompen en kleinzielig

Dat de Albanese premier Edi Rama dit weekeinde tien artsen en twintig verpleegkundigen heeft gestuurd, mede als dank voor Italiaanse hulp bij de aardbeving van november in het Balkanland, wordt afgezet tegen de Nederlandse opstelling. „Voelt meneer Rutte zich na de les in generositeit, empathie en beschaving van premier Edi Rama, niet bekrompen en kleinzielig?”

Boven het bericht op de Facebookpagina van de ambassade ver het artikel in Il Sole 24 Ore stond een nieuwer bericht over de Decamerone van de veertiende-eeuwse Italiaanse schrijver en dichter Giovanni Boccaccio. De beroemde quarantaine-raamvertelling wordt nu door het Internationaal Theater Amsterdam online gebracht. Ook onder die post boze reacties. Zoals van marketing consultant Alessandro Campinoti: „Jullie verdienen onze cultuur niet.”

