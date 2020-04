Zangeres Karsu Dönmez met haar vader Aslan: ‘Wij houden niets voor elkaar geheim’

We waren een jaar of vijf getrouwd”, zegt Aslan Dönmez, „en toen begon mijn vrouw over een kind. Wat? Een kind? Nee! Geniet van het leven, het duurt maar even.” Hij buigt zich over de tafel naar ons toe. „Maar vrouwen zijn slim, hè. Waren we lekker samen uit eten, zei ze: verplaats je in je vader, een familie hebben is fijn. Wat? Mijn vader? Die heeft dit en dit en dit fout gedaan, hij heeft me geslagen en geen muziekinstrument voor me gekocht, en dan ga ik… Ja, zei mijn vrouw, dat gaan wij anders doen. Hypnotiseren was het, tot ik zei: oké, dan gaan we ervoor.”

Foto Annabel Oosteweeghel Karsu Dönmez

Karsu Dönmez is geboren in Amsterdam. Als tiener zong en bediende ze in het Turkse restaurant van haar vader. Drie keer trad ze op in Carnegie Hall (NY). Karsu heeft drie albums, de meeste liedjes en arrangementen schrijft ze zelf. Op Spotify heeft ze ruim 720.000 luisteraars, op Instagram 207.000 volgers, op YouTube een kookprogramma. In september en oktober toert ze door Nederland. Aslan Dönmez

Aslan Dönmez is geboren in Karsuköyü, een dorpje in het zuiden van Turkije. In 1980 vluchtte hij naar Nederland. Hij studeerde maatschappelijk werk aan de Sociale Academie. In 1993 opende hij zijn eerste restaurant in de Jordaan. Later had hij het Turkse restaurant Kelim aan de Ceintuurbaan. Sinds tien jaar is hij als tourmanager betrokken bij de carrière van zijn oudste dochter, Karsu.

Hij kijkt naar zijn dochter, die verveeld tegen de leuning van de bank hangt. „Negen maanden later kwam zij, op de verjaardag van haar oma. Zij was het cadeautje.”

„Heel interessant, hoor”, zegt Karsu. „Maar ik ken de verhalen en ik weet al wat jullie gaan vragen: wat heb je van je vader? En dan denken jullie: muzikaliteit.”

Ze is zangeres en pianiste, klassiek, pop, jazz, world. Beroemd sinds ze op haar zeventiende in Carnegie Hall in New York stond. Vanaf haar veertiende trad ze op in het Turkse restaurant van haar vader aan de Ceintuurbaan in Amsterdam. Haar ouders zijn haar managers.

Aslan: „Mijn geboortedorp heet Karsu en mijn vader was een man van aanzien, als burgemeester en heer van de streek. Daarom moesten wij, zijn zes kinderen, een voorbeeld zijn voor andere kinderen. Beleefd, respectvol. Mijn ouders waren moslim, maar niet praktiserend. Ze waren progressief, en toch legde mijn vader mij dwingend zijn normen op. Zo’n vader wilde ik dus nooit worden. Mijn vrouw studeerde onderwijskunde, aan de universiteit, in Nederland. Toen ze zwanger was van Karsu hadden we al abonnementen op vijf opvoedbladen. Onze dochters” – Karsu heeft een jongere zus – „gingen op zwemles en ballet, op muziekles en theaterles. We lazen jullie voor.”

Karsu: „Máma las ons voor, Jip en Janneke, Pluk van de Petteflet. Maar jij, als je een avond vrij had van het restaurant, jij gooide de boeken aan de kant en ging zelfverzonnen verhalen vertellen. Er was eens…”

Aslan: „Altijd over een rijke en een arme, of een sterke en een zwakke, en dat ze elkaar hielpen. We hadden theaterspullen in huis en als we niet naar buiten konden door de regen, dan hoefden jullie je niet te vervelen. Dan speelden we met jullie.”

Karsu: „Je moet even tegen ze zeggen wat je van je beroep bent.”

Aslan, onverstoorbaar: „We gaven jullie alle mogelijkheden om je te ontwikkelen en talen te leren spreken, iets waar ik heel jaloers op ben, en we leerden jullie ook… nee, Karsu, laat me uitpraten… dat je in dit land te maken zou krijgen met discriminatie, en dat jullie daarom moesten laten zien dat wij altijd keihard hebben gewerkt, en dat buitenlanders niet per definitie luie en criminele uitkeringstrekkers zijn, dat wij goede mensen proberen te zijn, wereldburgers.”

Karsu, tegen ons: „Mijn vader is opgeleid tot jongerenwerker.”

Aslan: „Op die manier hebben we jullie zelfvertrouwen aangeleerd en nu hebben we twee zelfbewuste dochters, die weten dat niemand minder is dan zij, maar ook niet méér, en toen jij bij de koningin was, Karsu, koningin Beatrix…”

Karsu: „Maar papa…”

Aslan: „…om voor haar te zingen en ik daar toch wel een beetje van onder de indruk was” – hij doet alsof hij siddert van ontzag – „en jij tegen me zei: een koningin gaat ook gewoon naar de wc, tóén dacht ik: oké, het is gelukt, opvoeding geslaagd.” Hij leunt tevreden naar achteren.

Karsu: „Maar papa…”

Aslan: „Ja?”

Karsu: „Je hebt nu twee succesvolle dochters die altijd heel erg hun best hebben gedaan om iets te bereiken” – Karsu’s zus is grafisch vormgeefster, fotografe en zwemlerares – „maar wát als wij er met de pet naar hadden gegooid?”

Aslan: „Ja, kijk, als ouders kun je veel vormen, maar 100 procent garantie heb je natuurlijk nooit.”

Karsu: „Als wij alleen maar de hele dag hadden willen gamen, papa, wat had je dan gedaan? Geef eens antwoord.”

Aslan: „Ik zou jullie in elk geval nooit hebben verplicht om die en die weg in te slaan, zoals mijn vader bij mij deed.”

Karsu: „O nee?”

Aslan: „Nee.”

Karsu: „Nou, ik wel. Mocht ik ooit een kind hebben en het zou de hele dag gaan zitten gamen, dan zou ik zijn kop eraf hakken.” Ze lacht. „Nou ja, ik zou hem aan zijn haren trekken en dwingen om wat anders te doen.”

Aslan: „Nee, hoor.”

Karsu: „Jawel, papa, dat zou ik echt doen. Ik zou heel streng voor hem zijn.”

Aslan: „Nee!”

Karsu: „Ja!”

Aslan: „Nee!”