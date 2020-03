Voor de bouw had de crisis één voordeel: minder bureauratisch gedoe

Alles gaat sneller tijdens een crisis. „De lijnen zijn superkort. Er komen positieve krachten los”, zegt Carla Moonen, bestuursvoorzitter van branchevereniging Koninklijke NLingenieurs.

Deze dinsdag tien jaar geleden trad een tijdelijke wet in werking die het verlies aan banen in de crisis van toen moest tegengaan: de Crisis- en herstelwet. „Er zijn veel parallellen met nu”, zegt Moonen. Net als toen is er een „grote bereidheid om een doorbraak te realiseren” en de gevolgen van een crisis te beperken. „Men wil redden wat er te redden valt.”

Moonen, tevens senator voor D66, was tien jaar geleden nauw betrokken bij het maken van de Crisis- en herstelwet. Ze was raadadviseur op het ministerie van Algemene Zaken, bij toenmalig premier Jan Peter Balkenende (CDA). „Het was de tijd waarin de financiële crisis oversloeg naar de reële economie. Wouter Bos [Minister van Financiën, PvdA] was de banken aan het redden en Balkenende vroeg zich af wat kan de regering nog meer kon doen om de effecten op de werkgelegenheid te verzachten.”

In die jaren heerste veel onvrede over ingewikkelde regels en procedures, die bouwprojecten eindeloos konden vertragen. Moonen: „Balkenende heeft met eigen ogen in Utrecht gezien dat voor de verbouwing van het stationsgebied vijftienhonderd vergunningen nodig waren. Voor binnenstedelijke projecten bedroeg de doorlooptijd tien tot vijftien jaar.”

Voormalig DSM-topman Peter Elverding had al geadviseerd de besluitvorming voor de bouw van infrastructuur te versnellen, en de Technische Universiteit Delft bepleitte het doorbreken van de „impasse” in de bouw. Carla Moonen: „Na vergaderingen op een Europese top in Brussel bespraken we in een restaurant de kwestie. Balkenende kwam met het idee voor een tijdelijke wet die procedures zou versnellen en duurzame initiatieven stimuleren. Ik kreeg de leiding over het maken van die wet, die in een half jaar klaar moest zijn.”

Effecten ‘onduidelijk’

Met een team van drie juristen van drie ministeries ging Moonen op zoek naar onnodige regels en grote ergernissen en belemmeringen in de bouw. Zoals bepalingen uit de afvalstoffenwet die verduurzaming onmogelijk maken; vertraging bij de aanleg van de Tweede Maasvlakte vanwege tijdelijke overschrijding van milieunormen; overheden die tegen elkaar procederen; overlappende milieueffectrapportages en last but not least tijdrovende juridische procedures bij de Raad van State.

Het had weinig gescheeld of de wet, in recordtempo gemaakt, zou niet op 31 maart 2010 in werking zijn getreden. Moonen: „Het kabinet viel in februari 2010 en het was heel spannend of de Eerste Kamer de wet vervolgens controversieel zou verklaren en niet zou behandelen. Ik weet nog dat ik op het Binnenhof kwam en de secretaris-generaal van Algemene Zaken tegen me zei: Carla, misschien is al het werk voor niets geweest’.” Uiteindelijk werd er toch gestemd.

Met de wet zijn in tien jaar tijd 400 projecten in 200 gemeenten gerealiseerd

Met de wet zijn in tien jaar tijd vierhonderd projecten in tweehonderd gemeenten gerealiseerd; elk jaar komen er enkele tientallen bij. Zeven jaar geleden is de wet door het tweede kabinet-Rutte permanent gemaakt, ondanks kritiek van de Raad van State dat de effecten van de wet „onduidelijk” waren.

Hoe zit dat? „De wet heeft veel werk opgeleverd”, zegt Diederik Bel, sectordirecteur gebouwde omgeving van advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos. „Wat vooral erg heeft geholpen, is zekerheid over beroepsprocedures; bij vergunningen kan de rechtbank worden overgeslagen en duurt de procedure bij de Raad van State nooit langer dan zes maanden.”

Energietransitie

Helaas duurt het volgens Bel wel lang om een project op de lijst te krijgen die het onder de werking van de wet brengt. „Dat duurt soms een jaar.” Hij hoopt dat de nieuwe Omgevingswet, waar de crisis- en herstelwet straks in opgaat, sneller zal werken. En dat er meer projecten voor energietransitie en klimaatadaptatie in worden opgenomen. Bel: „Er zijn met de wet veel traditionele bouwprojecten geholpen. Ik zou zeggen: never waste a good crisis en heb meer aandacht voor andere projecten.”

Behalve tevreden geluiden van overheden en bouwwereld heeft de wet ook weerstand opgeroepen. Zo zou de wet inspraak bemoeilijken en zouden besluiten worden ‘doorgedrukt’. Moonen: „Dat is nooit de bedoeling geweest. Dat er regels zijn verdwenen, heeft de belemmeringen voor inspraak in veel gevallen juist weggenomen.”

Bel: „In de wet is het belang van bezwaarmakers ingeperkt tot mensen die in de buurt wonen en direct worden geschaad. Daarmee zet je beroepsbezwaarmakers op afstand. Vervolgens zijn er weer meer clubs gekomen die gezamenlijk wél bezwaar kunnen maken. In een land als Nederland zal altijd een tegenbeweging worden georganiseerd.”