Van Gogh gestolen uit Singer Museum

Bij een inbraak in het Singer Museum in Laren is maandagmorgen vroeg een schilderij van Vincent van Gogh gestolen. Dat heeft het museum maandagmiddag via een persconferentie op YouTube bekendgemaakt.

Het gaat om het schilderij Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar, uit 1884. Het schilderij behoort tot de vaste collectie van het Groninger Museum en was geleend voor de tentoonstelling Spiegel van de ziel. Toorop tot Mondriaan. Wat de waarde ervan is, mag het museum op last van de verzekeringsmaatschappij en de politie niet bekendmaken. De Haagse kunsthandelaar en Van Gogh-specialist Ivo Bouwman schat dat het kunstwerk ongeveer anderhalf miljoen euro waard is. Hij noemt het „een leuk schilderijtje”.

De inbrekers kwamen rond 3.15 uur het museum binnen door de glazen voordeur te forceren. Volgens zakelijk directeur Evert van Os van Singer Laren is de beveiliging „geheel volgens protocol” verlopen. „We hebben dat goed afgestemd met onze verzekeringsexperts, maar uiteraard kunnen we hier iets van leren.”

Ongelofelijk pissig

Museumdirecteur Jan Rudolph de Lorm zei op de persconferentie „ongelooflijk pissig” te zijn. „Dit is precies dat wat je niet wilt als verantwoordelijke museumdirecteur. Een prachtig en ontroerend schilderij is onttrokken aan de gemeenschap.”

De Lorm noemde de diefstal „heel erg voor het Groninger Museum, voor Singer Laren en voor ons allemaal. Kunst is er om van te genieten en om getroost te worden, zeker in deze moeilijke tijd.”

Collega Andreas Blühm van het Groninger Museum sloot zich daarbij aan. Hij zei „zeer geschokt”, te zijn. „Wij musea zijn niet de eigenaar, dat zijn wij allen.” De samenwerking tussen het Singer en het Groninger Museum is volgens Blühm altijd goed geweest en dat blijft zo. „We laten ons hierdoor niet afschrikken.”

Nuenen

Het gestolen werk meet 25 bij 57 cm is gemaakt met olieverf op papier, dat op hout is geplakt. Na zijn verblijf in Drenthe besloot Van Gogh (1853-1890) rond het einde van 1883 bij zijn ouders te gaan wonen in het Brabantse Nuenen. Zijn vader was daar benoemd tot dominee van de kleine gereformeerde gemeente. In het voorjaar legde Van Gogh de tuin van de pastorie waarin de familie woonde vast. Eerder maakte hij diverse tekeningen van dezelfde tuin.

In 2007 stalen twee mannen zeven bronzen beelden uit de beeldentuin van het Singer Museum. ‘De denker’ van Rodin werd twee dagen later zwaar beschadigd teruggevonden. Het ging de dieven om het brons. Foto Margaretha Svensson/ Singer Laren

In januari 2007 werd eerder ingebroken bij Singer Laren. Toen verdwenen zeven beelden uit de beeldentuin, waaronder het beroemde De Denker van Rodin. Twee dagen later werd het deels verzaagde beeld alweer teruggevonden. Het ging de dieven om het brons. De twee daders werden in 2010 veroordeeld tot twee en bijna drie jaar celstraf.

Van Gogh vaak gestolen

Kunstdieven houden van Van Gogh. Sinds 1937 zijn al veertien keer werken van Van Gogh gestolen, een keer zelfs twintig tegelijk. Ze komen bijna altijd weer terug. Zo verdwenen in 1988 uit het Stedelijk Museum Amsterdam en het Kröller-Müller Museum in Otterlo in totaal vier schilderijen. En in 1991 maakten dieven twintig werken van Van Gogh buit bij een inbraak in het Van Gogh Museum in Amsterdam. De politie vond de gestolen schilderijen met een geschatte waarde van ongeveer 500 miljoen euro, snel terug in een gestolen auto in Amsterdam. Drie waren ernstig beschadigd. Bij een nieuwe inbraak in het Van Gogh Museum verdwenen in 2002 opnieuw twee van zijn werken. In september van 2016 vond de Italiaanse politie ze terug in het ouderlijk huis van een voortvluchtige drugsbaron, niet ver van Napels. Inmiddels hangen ze weer in het Van Gogh museum.

Twee schilderijen van Van Gogh die in 1990 waren gestolen uit het Noordbrabants Museum werden door de bende van drugshandelaar Cees Houtman drie jaar later gebruikt om onder gevangenisstraf uit te komen. Het openbaar ministerie accepteerde de Van Goghs als wisselgeld.

Museale kunstroven in de afgelopen tien jaar 2011: Het Hofje van Mevrouw van Aerden, Leerdam Inbrekers stelen ’s nachts schilderijen van Frans Hals en Jacob van Ruysdael . Geschatte waarde: 15 tot 20 miljoen euro. De politie vindt de onverkoopbaar geachte schilderijen na enkele maanden terug. Beide schilderijen waren in 1988 al eens eerder gestolen. 2012: Kunsthal, Rotterdam Twee dieven stelen rond kwart over drie ’s nachts binnen drie minuten zeven kunstwerken: schilderijen van Henri Matisse, Paul Gauguin, Lucian Freud en Jacob Meijer de Haan en drie pasteltekeningen, twee van Claude Monet en één van Pablo Picasso. De verzekerde waarde: 18,1 miljoen euro. Volgens de Roemeense justitie zijn de kunstwerken vrijwel zeker verbrand 2013: Catharijneconvent, Utrecht Twee inbrekers stelen een 18de-eeuwse monstrans met een verzekerde waarde van 250.000 euro. Een maand later arresteert de politie drie verdachten en wordt de beschadigde monstrans teruggevonden. 2013: Stedelijk Museum, Zutphen Inbrekers roven vier zilveren schuttersketens, twee avondmaalsbekers, een mosterdpot, een herinneringsbeker, een pronkbeker en een zilveren tafelstuk. Omgesmolten is het zilver slechts tientjes waard. Maar de historische waarde van de objecten is volgens het museum ‘gigantisch’. 2013: Museum van Bommel van Dam, Venlo Twee inbrekers gaan ervandoor met drie reliëfs van J.J. Schoonhoven en één schilderij van Tomas Rajlich. Bij aankomst treft de politie geen inbrekers, maar wel een geforceerde deur. De Schoonhovens niet veel later weer op, eentje zelfs bij veilinghuis Sotheby’s. Uit het Achterhoeks Museum 1940-1945 in Hengelo werden in 2015 twee zeldzame, onklaar gemaakte wapens gestolen: een Baby Brownin en een RSAF Stengun MK2 met demper. En in een kluis die in 2018 Rijksmuseum Boerhaave in Leiden is gestolen, zat curare, een dodelijk pijlgif dat door inheemse stammen in Zuid-Amerika wordt gebruikt bij de jacht.