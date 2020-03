Het is een beetje de romantische blik van de buitenstaander, maar Zuid-Europa is voor mij toch wel het mooiste deel van dit continent. De rijke historie, veelzijdige cultuur en het prachtige landschap blijven een betoverende indruk op me maken. Ook de mensen bevallen mij, mede door de voor mij herkenbare omgangsvormen. Maar wanneer nieuwsgierige locals vragen wat mijn afkomst is, antwoord ik tegen mijn gewoonte in dat ik een in Nederland woonachtige Marokkaan ben. Een omslachtige manier om te zeggen dat ik wel een Nederlander ben, maar niet helemaal.

Want misschien hebben veel landgenoten het niet door, maar Nederlanders hebben in Zuid-Europa inmiddels een beroerd imago. En dat hebben we aan onszelf te danken.

Ruim tien jaar geleden, toen de eurocrisis uitbrak en vooral Portugal, Italië, Griekenland en Spanje (de zogeheten PIGS-landen) aan het noodinfuus hingen, duurde het niet lang voordat er in Nederland een weberiaanse verklaring werd rondgeslingerd. Het noorden zou door de protestantse moraal van spaarzaam leven en hard werken het beter voor elkaar hebben dan het katholieke zuiden, waar vooral werd gefeest en uitgeslapen. „Drank en vrouwen”, liet Dijsselbloem zich later ontvallen.

Nou kun je allerlei theorieën bedenken over waarom sommige landen welvarend zijn en andere niet, al vind ik culturele oorzaken zelden overtuigend. Ze kunnen soms een kern van waarheid bevatten, maar het is bijna altijd bedoeld als schaamteloze zelffelicitatie. En vooral: het kleineert en vernedert de ander.

Nu uit Zuid-Europa vanwege de coronacrisis een wanhopige roep om solidariteit klinkt, blinken we als land weer uit in botheid en arrogantie. De vraag naar Europese noodhulp wordt hier gezien als een opportunistische poging om ons voor hun financiële puinhoop te laten opdraaien.

„Nederland heeft in de vette jaren gespaard, de EU kan nu niet van ons verlangen dat we gaan betalen voor landen die feest hebben gevierd. Rutte moet zijn rug recht houden”, zei SGP-voorman Kees van der Staaij vrijdag in Goedemorgen Nederland. „[De] Nederlandse burger hoeft niet op te draaien voor de lage Italiaanse belastingmoraal en schulden. Ze bekijken het maar”, aldus Paul Slettenhaar, VVD-wethouder in Castricum, in een inmiddels verwijderde tweet.

Het wordt nog net geen Italiaans virus genoemd, maar het scheelt niet veel.

Qua menselijkheid kan dit land nog het nodige leren van het zuiden. Zo heeft de Portugese regering besloten om alle asielzoekers en andere ongedocumenteerde migranten een tijdelijke verblijfsvergunning te geven, zodat ook zij gebruik kunnen maken van de zorg.

Solidariteit is een woord dat nagenoeg in elke Europese taal hetzelfde klinkt. Alleen in het Nederlands betekent het kennelijk iets anders.

Lotfi El Hamidi (L.elHamidi@nrc.nl @Lotfi_Hamid ) schrijft op deze plek een wisselcolumn met Tom-Jan Meeus.

