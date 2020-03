RIVM ziet in de nieuwste cijfers nog niet de gewenste effecten

Vanaf dit weekend zouden de effecten van de door Nederland getroffen ‘corona-maatregelen’ voor het eerst in de cijfers terug te zien moeten zijn, en het valt tegen, zegt het RIVM. „De meest positieve scenario’s van vorige week komen niet uit”, zegt hoofdmodelleur van het RIVM, Jacco Wallinga, tegen de NOS. Vooral het aantal IC-opnamen zal waarschijnlijk een stuk hoger worden dan eerder werd gehoopt.

„In het meest waarschijnlijke scenario liggen er half april 2.500 mensen op de intensive care. Dat is best wel een grote verschuiving ten opzichte van vorige week”, stelt Wallinga. Toen werd nog gedacht dat er begin april 1.000 mensen op de IC zouden liggen, maar dit aantal is zondag al bereikt. Het geschatte aantal is zorgwekkend, omdat Nederland slechts ruimte heeft voor zo’n 1.100 coronapatiënten op de IC.

Twee elementen zijn van invloed op de nieuwe schatting van het aantal patiënten. De afgelopen dagen kwamen er meer patiënten bij dan werd gedacht, maar het RIVM is ook anders gaan rekenen. Eerder werd verwacht dat patiënten gemiddeld tien dagen op de intensive care-afdeling zouden blijven. Nu wordt gerekend met gemiddeld 23 dagen verzorging op de IC. Dit betekent dat de bedden langer bezet blijven en het aantal IC-patiënten dus hoger oploopt.

Het duurt ongeveer twee weken voor het effect van maatregelen tegen de verspreiding van corona zichtbaar is. Dat betekent dat we nu terugkijken naar 15 maart, toen bekend werd dat de scholen zouden sluiten. Wallinga zegt dat de „reproductiegraad” inmiddels van twee nieuwe besmettingen per patiënt naar één is gedaald. „De groeisnelheid wordt minder, maar is nog wel hoger dan we dachten.” (NRC)

