Prognoses dodental dwingen Trump tot verlenging coronamaatregelen

De Amerikaanse regering verlengt de maatregelen ter bestrijding van het Covid-19-virus tot en met 30 april, een maand langer dan oorspronkelijk de bedoeling was. Dat betekent dat Amerikanen ook voor komende maand nog wordt gevraagd thuis te werken, niet in groepen van meer dan tien mensen bijeen te komen en geen bezoek te brengen aan verzorgingshuizen voor ouderen.

President Trump, die afgelopen week nog zei te hopen op ‘heropening’ van het land voor Pasen (12 april), verklaarde zondag tijdens een persconferentie dat prognoses van het aantal doden door het virus hem op andere gedachten hadden gebracht.

Dit weekend legden de artsen uit het Witte-Huisteam, Anthony Fauci en Deborah Birx, modellen voor waaruit bleek dat het aantal Amerikaanse doden zou kunnen oplopen tot 2,2 miljoen als er geen beperkingen zouden worden opgelegd aan het maatschappelijk verkeer.

Met de beperkingen verwachten zij nu ,,tussen de 80.000 en 160.000, of zelfs 200.000 doden” in de VS. ,,Als we het daartoe kunnen beperken, hebben we het geweldig goed gedaan”, zei de president. Hij zei te hopen dat de VS op 1 juni ,,een heel eind op weg is naar herstel”.

De piek van de epidemie, zeiden de medici, ligt mogelijk rond Pasen. Ze onderstreepten dat het bij de aantallen om modellen gaat: ,,En modellen leveren nerveuze vragen van journalisten op”, zei Fauci. ,,Je moet altijd naar de feitelijke gegevens blijven kijken.”

Stedelijke gebieden

Hun zorgen spitsen zich op dit moment vooral toe op stedelijke gebieden. New York spant in absolute aantallen nog altijd de kroon, maar Birx wees op districten als Bergen in New Jersey, aan de overkant van de Hudson rivier, of Dearborn in Michigan, waar de relatieve aantallen inmiddels hoger liggen dan in New York. ,,Deze gebieden zijn kwetsbaar voor een explosie van het aantal besmettingen”, zei Fauci.

Maar ook de mogelijkheid die de president eerder opperde, om dunnerbevolkte delen van het land als Idaho, Nebraska en Iowa eerder te openen, heeft hij op advies van zijn medische experts ingetrokken. ,,Die twee daar schudden van nee.”

De artsen en de president verwezen tijdens de persconferentie indirect naar discussies die in het Witte Huis zijn gevoerd over de noodzaak om de maatregelen te verlengen. ,,Wij wilden de voet op het gaspedaal houden, niet achterover leunen”, zei Fauci.

Economische recessie

Op een vraag naar een mogelijk afwijkend standpunt van degenen die vrezen voor de gevolgen van een langer durende lamlegging van de economie, zei Trump: ,,Dat was voordat we de cijfers over de 2,2 miljoen doden hadden gezien.” De president onderstreepte nogmaals dat ook een economische recessie dodelijke slachtoffers zal maken. ,,Massale aantallen drugsverslavingen, massale aantallen zelfdodingen.”

In de VS (330 miljoen inwoners) zijn nu bijna 900.000 tests afgenomen. Met versnelde goedkeuring door de Food & Drugs Administration (FDA) zijn nieuwe, snellere tests beschikbaar gekomen. Die zouden binnen 5 minuten een uitslag kunnen geven. ,,De hele wereld vraagt ons nu om die tests”, zei Trump.

Met goedkeuring van de FDA wordt ook geëxperimenteerd met medicijnen, zoals hydroxychloroquine. Volgens Trump krijgen op dit moment 1.100 patiënten in New York dit anti-malariamiddel toegediend. Ook wordt per infuus aan verschillende patiënten ,,die er slecht aan toe zijn” plasma toegediend van mensen die hersteld zijn van de Covid-19-besmetting, aldus Trump.