Pijnlijk inkijkje bij kwetsbare leerlingen thuis

NRC spreekt de komende tijd met twaalf mensen die in de frontlinie staan van de corona-epidemie. Van arts tot ondernemer, van schoolbestuurder tot supermarkthouder. Wat maken zij mee? Wat zijn hun zorgen? Hoe houden ze de moed erin?

Twee weken geleden was Mirjam Leinders nog hoopvol. „Het bruist en het borrelt hier”, zei de 52-jarige bestuurder van de Amsterdamse stichting Innoord, waaronder zestien openbare scholen vallen. Problemen waren er te over, maar zij en haar medewerkers stroopten de mouwen op. Hadden leerlingen geen laptop of wifi-verbinding om onderwijs op afstand te volgen? Hup, dan belde ze met bedrijven of de gemeente. „Wat we normaal in twee jaar bereiken, fixen we nu in twee weken”, zei ze bijna euforisch.

Het is dan ook even wennen: het timide geluid dat nu klinkt aan de andere kant van de lijn. „De problemen met laptops en wifi zijn wel zo’n beetje verholpen”, zegt Leinders. „Onze scholen krijgen van de gemeente 330 laptops en meer dan 40 wifi-hotspots te leen. Maar je wil niet weten wat leerkrachten zien als ze door al die videoschermen de huiskamers in kijken. Veel leerlingen hebben geen plek om te werken. Ze maken huiswerk in een kast, achter een gordijn, of zelfs in de badkuip. Door het afstandsonderwijs krijgen we letterlijk en figuurlijk een inkijkje.”

„Ik heb geen idee hoe we die generatie gaan bijspijkeren. Misschien een zomerschool of onderwijstijdverlenging? Het gaat hoe dan ook heel ingewikkeld worden.”

Vroeger deden scholen aan huisbezoeken, tegenwoordig niet meer. Ook zonder die inspecties weet Leinders dat ruim een derde van de leerlingen – vaak kinderen van migranten, statushouders of vluchtelingen – een leerachterstand heeft. Toch is het confronterend als je door de gevolgen van Covid-19 ziet wat dat met kinderen doet. „Ze hebben geen ouders die hen begeleiden bij het thuisonderwijs; die spreken de taal niet of begrijpen de lesstof niet. Hoe langer deze crisis duurt, hoe groter hun achterstand wordt.”

Leinders verwacht dat de gevolgen „nog jarenlang doordenderen” en spreekt zelfs van ‘de coronageneratie’. „Ik heb geen idee hoe we die generatie gaan bijspijkeren. Misschien een zomerschool of onderwijstijdverlenging? Het gaat hoe dan ook heel ingewikkeld worden.”

Veel leerlingen hebben geen plek om te werken. Ze maken huiswerk in een kast, achter een gordijn, of zelfs in de badkuip.

En dan is er ook nog die andere groep, zo’n veertig leerlingen in totaal. Ze worden thuis mishandeld, lichamelijk, psychisch of seksueel. Of ze zijn getuige van geweld tussen hun ouders. „Voor veel van deze kinderen is school een veilige haven”, zegt Leinders. „We gaan ze daarom deze week terughalen naar school, met hulp van jeugdzorg en orthopedagogen. Er worden kleine groepjes gevormd, twee begeleiders elk. Het woord ‘vitaal’ valt vaak in deze tijd. Nou, voor deze kinderen zijn de uitstapjes van vitaal belang.”

Door de coronacrisis wordt goed zichtbaar hoe kwetsbaar leerlingen zijn, zegt Leinders. „Dat is heel pittig.”