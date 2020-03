Oliewinst Euronav drijft door corona op zee

‘Een normaal jaar bestaat niet in de scheepvaart.” Het zijn vooruitziende woorden die scheepsmagnaat Marc Saverys in 2014 uitsprak in deze krant. De afstammeling van de beroemde Belgische redersfamilie en oprichter van olierederij Euronav had zojuist een miljard dollar uitgegeven om vijftien supertankers van het Deense Maersk te kopen. Het bedrijf, zetelend in Antwerpen en gespecialiseerd in het vervoer van ruwe olie, nam na zware crisisjaren zo een vlucht naar voren.

Medio 2018 kwam een volgende mijlpaal. Door overname van de Amerikaanse rederij Gener8, via een aandelenruil, voegde het concern 29 relatief jonge olietankers toe aan zijn vloot. Zo werd Euronav met 75 schepen in een klap ’s werelds grootste onafhankelijke olietankerrederij. Waar veel oliemaatschappijen hun eigen vracht vervoeren, doet Euronav dat voor klanten als Petrobas, Repsol en Total.

Vandaag de dag zet Euronav, genoteerd aan de beurzen van Brussel en New York, zo’n 90 procent van zijn schepen in op de spotmarkt. Daar draait het om dagprijzen en vlotte levering. Dat betekent dat je moet kunnen omgaan met de volatiliteit op de oliemarkt. Lukt je dat, dan kun je zoals Euronav in 2019, een ogenschijnlijk zwak jaar in één kwartaal nog meer dan goed maken.

Eindspurt

Die eindspurt zorgde vorig jaar voor tevreden blikken bij bestuur en beleggers. Aangejaagd door Amerikaanse sancties tegen Chinese rederijen die Iraanse olie zouden vervoeren, stegen de vrachttarieven voor supertankers (VLCC’s) explosief. Van 40.000 dollar per dag moest tijdelijk opeens ruim 300.000 dollar worden betaald. De koers van Euronav schoot omhoog.

„Ze zijn bij Euronav wel gewend dat tarieven alle kanten opgaan”, zegt analist Luuk van Beek van Degroof Petercam. „Het belangrijkste is dat je binnen vijftien jaar een goed rendement haalt uit een olietanker. Euronav wil graag een jonge vloot houden en doet dat met een heel gedisciplineerd financieel beleid.”

Dat leverde het bedrijf vorig jaar vooralsnog 932 miljoen dollar omzet op en 119 miljoen dollar winst. Op dinsdag 31 maart komt Euronav met de precieze cijfers.

Ook het eerste kwartaal van 2020 begon sterk, aldus Van Beek, „met het vastleggen van 60 procent van de vloot tegen heel goede tarieven”.

Tot het coronavirus uitbrak. In februari sloeg Euronav met zijn sterke balans toe door drie supertankers op een koopje over te nemen van een concurrent in geldnood. „Maar al snel kelderde de vraag naar olie, eerst in China en later de rest van de wereld”, aldus ING-analist Quirijn Mulder. „We werken massaal thuis en vliegen niet meer. Minder vraag naar olie is minder zeetransport en lagere tankertarieven. Alles zakt in.” Dat raakt Euronav.

Nu ziet de wereld er sowieso anders uit. Doordat een akkoord tussen oliekartel OPEC en Rusland over beperking van de olieproductie uitbleef, kwam de olieprijs deze maand verder onder druk te staan. Saoedi-Arabië draaide de oliekraan wijd open, waardoor de olieprijs is gezakt tot het laagste niveau sinds 2003.

Mulder: „Er is een enorme plas aan olie ontstaan en dat zorgt voor meer vraag naar opslag, onshore en offshore. Daarbij is sinds lange tijd weer sprake van ‘contango’: de huidige prijs is lager dan de toekomstige, en dat nodigt uit om massaal olie op te slaan en op de termijnmarkt te verkopen.”

De voorraden zijn nu zo groot dat olietankers als drijvende opslag fungeren. Mulder: „Goud voor partijen als Euronav, die veel winst maken dankzij torenhoge tankertarieven.” Het volgende risico: nieuwe productieafspraken. „Maar ik verwacht dat dit nog wel even gaat duren. Iedere dag wordt er nog te veel olie geproduceerd. Dit is niet zomaar voorbij.”