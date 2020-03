Manolis Glezos: Griekse oorlogsheld belichaamde verzet

De Griekse verzetsheld en communistische politicus Manolis Glezos is maandag op 97-jarige leeftijd overleden. Als tiener werd hij een icoon van het Griekse verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daarna groeide hij uit tot een vooraanstaande naoorlogse politicus, die tal van belangrijke linkse partijen vertegenwoordigde in het Griekse parlement.

Op 30 mei 1941 beklommen Glezos en zijn vriend Apostolos Santos de Akropolis en haalden ze de hakenkruisvlag neer, die daar hing sinds de nazi’s Athene waren binnengetrokken. Het was een symbolisch moment, dat niet alleen de Grieken maar ook andere Europeanen die onder Duitse bezetting leefden, aanspoorde om in opstand te komen.

„Nadat Kreta was ingenomen, was bijna heel Europa onder gezag van de Duitsers, en Hitler zei in de Rijksdag: ‘Heel Europa is bevrijd’”, vertelt Glezos in het boek De Griekse crisis, van Jule Hinrichs en Shereen El-Sherbini. „Toen hebben mijn vriend en ik gezegd: ‘We zullen jullie laten zien dat er verzet is!’”

De tieners waren „de eerste partizanen van Europa”, zou de Franse president Charles de Gaulle later zeggen. Glezos en Santos werden bij verstek ter dood veroordeeld. In maart 1942 werd Glezos door de Duitse bezettingsmacht gearresteerd, gevangengezet en gemarteld. Hij hield er tuberculose aan over.

Ter dood veroordeeld

Tijdens zijn politieke carrière bleef Glezos de belichaming van verzet. In de Griekse burgeroorlog (1946-1949) werd hij meermaals ter dood veroordeeld vanwege zijn politieke overtuigingen. Zijn doodstraffen werden in 1950 omgezet naar levenslang. Hoewel hij bij de verkiezingen van 1951 nog steeds gevangenzat, werd hij verkozen tot parlementslid voor het linkse verbond EDA.

Zoals veel linkse Griekse politici zou Glezos vaker gevangenzitten. Hij vertegenwoordigde een reeks linkse partijen in het Griekse parlement. In 2014 werd hij verkozen in het Europees parlement voor de linkse partij Syriza. Met zijn 91 jaar werd hij de oudste afgevaardigde.

Zijn dood lijkt niets te maken te hebben met het coronavirus. De Griekse zender ERT meldt dat hij is gestorven aan hartfalen. Hij kampte al langer met gezondheidsproblemen.