KLM wil koortsmeting voor passagiers

KLM wil de temperatuur van passagiers die op Schiphol of elders in de wereld in een KLM-vliegtuig stappen gaan meten. De maatregel is bedoeld om de veiligheid van KLM-werknemers te vergroten.

Op verzoek van de autoriteiten van Zuid-Korea en Singapore worden passagiers voor die landen op Schiphol al gecontroleerd op koorts. Reizigers naar Canada worden fysiek geobserveerd en moeten een vragenlijst invullen. KLM wil de temperatuurcontrole uitbreiden voor andere bestemmingen, zowel voor vertrekkende als aankomende passagiers. Het is nog niet bekend om hoeveel en welke bestemmingen het gaat.

Stewardessen en stewards van KLM maken zich zorgen over hun bescherming tegen het coronavirus. Dat geldt met name voor vluchten van en naar New York, het epicentrum van de pandemie. KLM heeft het aantal vluchten sinds zondag tot 10 procent gereduceerd, maar vliegt nog wel dagelijks naar New York.

Maandag hebben KLM en de twee vakbonden voor cabinepersoneel, VNC en FNV Cabine, overleg gevoerd over de veiligheid van werknemers. De New York-vluchten zorgen voor veel onrust bij de leden, zegt Birte Nelen, bestuurder van FNV Cabine. „Maar er zijn ook mensen die nu sowieso bang zijn om te vliegen. Mensen met astma bijvoorbeeld, of mensen die hun ouders verzorgen. Er moet een oplossing komen voor alle resterende KLM-bestemmingen.”

Contact met passagiers wordt aan boord zo veel mogelijk vermeden, maar de regel van anderhalve meter afstand kan niet strikt worden nageleefd. Omdat ‘vlucht- en vliegtuigafhandeling’ behoort tot door de overheid aangewezen ‘vitale infrastructuur’, beroept de sector zich op de vrijheid om van die regel af te kunnen wijken.

De grootste vakbond voor cabinepersoneel, VNC, pleit ervoor om vluchten uit New York te stoppen. Bestuurder Chris van Elswijk: „We willen dat KLM haar verantwoordelijkheid neemt en anderhalve meter afstand garandeert. Wij kunnen als vakbond niet eisen dat KLM stopt met New York, maar wel dat KLM onze veiligheid waarborgt.”

Maaltijden op stoelen

Volgens KLM is met alle maatregelen sprake van een „veilige vluchtuitvoering”. De bemanning draagt mondkapjes en handschoenen, maaltijden worden niet uitgedeeld maar staan op stoelen, vliegtuigen worden extra gereinigd met speciale schoonmaakmiddelen. Bij New York-vluchten verblijft de bemanning niet langer in een hotel op Manhattan maar bij de luchthaven.

Lege stoelen om afstand tussen passagiers te bewaren zijn er genoeg, zei KLM-topman Pieter Elbers in tv-programma WNL op Zondag, want de gemiddelde bezettingsgraad is nu 35 à 40 procent. Bij aparte repatriëringsvluchten zitten de vliegtuigen echter wel degelijk vol, zeggen de bonden.

Op sociale media is veel verbazing en boosheid over het feit dat passagiers uit New York niet worden gecontroleerd op Schiphol. De luchthaven volgt de richtlijnen van het RIVM, die zo’n controle niet zinvol acht.

Naast veiligheid zijn de cabinebonden in gesprek met KLM over behoud van werknemers met een jaarcontract. Dankzij de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid vergoedt de overheid 90 procent van het loon van werknemers zonder werk, ook tijdelijke krachten. Kabinet en bonden roepen KLM op om de ‘jaarcontractanten’ niet te ontslaan. KLM houdt hier vooralsnog echter aan vast. Het argument is dat er na het weer opstarten niet meteen behoefte is aan de werknemers die nu moeten vertrekken. Van Elswijk: „KLM moet alles op alles zetten om deze collega’s binnen boord te houden.”

NRC Vandaag Elke ochtend een uitgebreide update over het coronavirus, een overzicht van onze beste stukken en al het belangrijke andere nieuws Inschrijven