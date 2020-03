IS-aanhangers komen in opstand in Syrisch-Koerdische gevangenis

Aanhangers van terreurgroep Islamitische Staat (IS) zijn in opstand gekomen in een gevangenis in het noordoosten van Syrië. Hoewel Koerdische autoriteiten in een verklaring stelden dat de situatie inmiddels onder controle is, zeggen ooggetuigen tegen persbureau AP dat er nog gevochten wordt.

De situatie in de buurt van de stad Hassakeh escaleerde zondagavond laat. IS’ers beukten deuren van de gevangenis in en groeven gaten tussen cellen. De begane grond was uiteindelijk volledig in handen van de opstandelingen. Volgens het Rojava Information Center, een lokaal medium, zitten er 1.000 IS-aanhangers vast in de gevangenis.

Militairen van de Koerdische Democratische Strijdkrachten (SDF) deden een inval tegen de „voortdurende ongehoorzaamheid”, staat in een reactie. Inmiddels zou de situatie in het detentiecentrum „volledig onder controle” zijn. Ook zouden er geen gevangenen zijn ontsnapt.

Geweerschoten

Volgens AP gaat het om de grootste gevangenisopstand sinds IS zijn laatste grondgebied in Syrië heeft verloren een jaar geleden. Rond de gevangenis zijn maandagavond geweerschoten en ambulances te horen. Het is niet duidelijk of er doden zijn gevallen en waar de opstand door aangevuurd werd. De Syrische Koerden hebben ruim twintig gevangenissen in het noordoosten van Syrië waarin zo’n 10.000 voormalige IS-strijders vast zitten, onder wie 2.000 buitenlanders.

Voor zover bekend bestaat er geen verband met eventuele zorgen over de uitbraak van het coronavirus. Officieel zijn er nog geen besmettingen geconstateerd in de Syrisch-Koerdische regio. Het Syrische regime meldde zondag een eerste dode als gevolg van Covid-19 in Syrië.

