In Zeeland is het crisistijd, geen vakantietijd

Er is om gevraagd, zegt Jan Lonink, voorzitter van de veiligheidsregio Zeeland. „Zelfs de recreatiesector zei ‘sluit alles’.” Vanaf twaalf uur deze maandag is Zeeland ’s nachts alleen voor de Zeeuwen. „Recreatief nachtverblijf” is verboden. Alle campings, kampeerterreinen, hotels en pensions zijn vanaf nu dicht voor wie niet kan aantonen voor zijn werk er de nacht te moeten doorbrengen.

Een zelfde maatregel staat in de noodverordening van Twente. In Drenthe, Friesland en Groningen zijn ‘natte plekken’ zoals douches op jachthavens en campings dicht, op de Veluwe zijn vakantieparken ook gesloten. Alles om toerisme te ontmoedigen en daarmee verdere verspreiding van Covid-19 te voorkomen.

Lees ook over de noodverordeningen: Verbod op samenscholing in heel Nederland

Wie de rust dacht te kunnen opzoeken, kan dus in veel regio’s niet meer zo maar terecht. Lonink, ook burgemeester van Terneuzen, zegt: „Het is geen vakantietijd, het is crisistijd.”

In Zeeland is er nog een extra reden toeristen te weren: de capaciteit van de zorg. „Die is altijd al zorgelijk, maar een toestroom van toeristen met Pasen zou de druk vergroten”, zegt Lonink. Dan gaat het niet alleen om mensen die besmet zijn met corona, maar ook bijvoorbeeld een been breken of ander hulp nodig hebben. Het aantal ambulances in de veiligheidsregio zijn schaars, het tekort aan huisartsen is nijpend. Er zijn slechts twee ziekenhuizen, in Goes en Terneuzen.

Onvoldoende capaciteit

„In de zomer zijn Zeeuwen ook zelf weg, en de ruimte die dan ontstaat is voldoende”, zegt Lonink. Maar die ruimte is er nu niet, zegt hij. En in buurregio’s Rotterdam en Noord-Brabant is de capaciteit ook onvoldoende, België „zit op slot”. Het ziekenhuis van Terneuzen, dat terugvalt op het ziekenhuis in het Belgische Gent in geval van nood, mag overloop over de grens sturen „maar het is: Belgen eerst”.

De strenge maatregel werd dit weekeinde al gevoeld. „Ik appte een buurvrouw om te vragen of er nog voorraad was bij de Albert Heijn. Ze antwoordde ‘toeristen mogen hier niet komen’”, vertelt een Haagse die al enkele decennia een vakantiehuis heeft in Haamstede. Ze wil niet met haar naam in NRC omdat ze geen ruzie wil met de buren.

Ze is teleurgesteld: „Een man met wie we altijd leuk spraken, riep me vanuit de verte toe ‘je mag hier niet meer komen’. We voelen ons vijandig bekeken, alsof we besmettelijk zijn. De regel begrijp ik wel, maar de reacties zijn teleurstellend.”

Haar nicht, met ook een huis in Burgh-Haamstede, heeft het over „katterigheid”: „We dragen hier al jaren ook bij aan het dorp.”

Amsterdammer Ebel Kemeling, die een tweede huis heeft in Domburg, zegt ook dat hij „het doel legitiem” vindt, het weren van toeristen met Pasen. Hij had vanuit het huis willen werken. Hij zegt: „Waar leidt dit toe: dat straks Amsterdam iedereen wegstuurt die niet ingeschreven staat?”

Hoofdverblijf

Kemeling zegt: „Honderdduizenden mensen verblijven op plekken waar ze niet zijn ingeschreven. Denk aan studenten, of onderhuurders. En ondercapaciteit is er overal in de zorg. Die mensen kun je niet zomaar wegsturen.” Hij noemt het criterium ‘hoofdverblijf’, dat de veiligheidsregio handeert, daarom niet bruikbaar. Kemeling onderneemt geen verdere stappen en is teruggegaan naar Amsterdam.

Jan Lonink zegt één lijn te willen trekken voor alle nachtverblijven. „Mensen met een vakantiehuis hebben hun hoofdverblijf elders. In hun eigen omgeving is de zorgcapaciteit er wel.” Hij zegt ook: „Als we terugschalen, zal dit de eerste groep zijn die weer welkom is.” Uiterlijk 10 mei gaat hij de situatie opnieuw bekijken.